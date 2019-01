Pro D2 - Colomiers en avait plus envie

S’il y a une chose qui ne peut pouvait pas être reprochée aux columérins vendredi, à l’issue du match, c’est leur état d’esprit. Tous les joueurs avaient le spectre de la relégation dans un coin de la tête et ils ont su s’en servir comme source de motivation. Pourtant, durant ce match, les montois ont toujours semblé au-dessus techniquement. Au niveau de la puissance aussi, avec l’apport non-négligeable de Laurence Pearce, Maselino Paulino ou encore Nacani Wakaya. Ces trois joueurs ont remis systématiquement leur équipe dans l’avancée. Mais les hommes de Marc Dantin n’ont jamais baissé les bras et ont profité des maladresses landaises pour prendre le score par l’intermédiaire de Thomas Girard, impeccable au pied dans ce match.

Pro D2 - Colomiers contre Mont de MarsanMidi Olympique

Le sursaut d’orgueil en fin de match

Au cours de la rencontre, Colomiers aura soufflé le chaud et le froid, notamment dans le secteur de la conquête. Mis en grande difficulté en mêlée fermée, Gaëtan Barlot et les siens perdaient 3 lancers en touche en première période. Le seul point positif restait l’attitude de l’équipe dans les mauls. La défense sur les ballons portés montois a été parfaite, grâce notamment au gros travail d’Aurélien Beco et de Clément Chartier. En attaque, ces mêmes groupés pénétrants ont fait des ravages dans la défense "jaune et noir". Marc Dantin le soulignait en fin de match "nous avions préparé un contre dans ce secteur de jeu. Nous savions que Mont-de-Marsan en faisait sa force et nous était supérieur. On a su les mettre en difficulté."

Pro D2 - Colomiers contre Mont de MarsanMidi Olympique

En seconde période, alors qu’ils menaient 16-6, les columérins ont été repris au score à la 53e (16-16). Il était alors difficile de voir comment les haut-garonnais pouvaient s’en sortir. Mais dès l’heure de jeu, ces derniers ont eu un supplément d’âme, l’envie de s’en sortir. Et le salut est venu…de la touche. Ce secteur dans lequel Colomiers était en difficulté et qui a finalement permis de gagner ce match. Alors que les hommes de Julien Tastet se rapprochaient de la ligne, ils refusaient de prendre les points et allaient systématiquement en touche en fin de match. Mais Clément Chartier volait deux ballons très précieux avant qu’Aurélien Béco n’en prenne un aussi. Ces munitions piquées au meilleur des moments ont permis de se dégager et d’investir le camp montois. Ces derniers avaient pris un coup derrière la tête faisaient preuve d’indiscipline. Thomas Girard sanctionnait et Colomiers l’emportait…

Par Mathieu Vich