Cette année, le championnat de Pro D2 s’avère très serré. Rien n’est sûr dans le bas du classement. En effet, à ce stade de la compétition, quatre équipes ont moins de dix points d’écart avec le quinzième du classement, Bourg-en-Bresse et ses 55 points, le premier relégable. Ainsi, cinq équipes (avec Bourg-en-Bresse) sont encore dans la course pour le maintien : Colomiers (14ème, 57 points), Aurillac (13ème, 59 points), Montauban (12ème, 60 points) et Carcassonne (11ème, 61 points). Il faudra donc avoir au moins 66 points à l’issue de la saison pour être assuré de continuer l’année prochaine dans le championnat de la Pro D2. Quelque chose d’inédit.

Provence Rugby et le Biarritz Olympique (respectivement avec 64 et 65 points) devraient logiquement se maintenir. Pour mémoire, les équipes reléguées de Pro D2 depuis ces trois dernières années :

- 2015-2016 : Dax (44 points) et Provence Rugby (42 points), le 12ème luttait pour le maintien (Narbonne avec 55 points)

- 2016-2017 : Albi (49 points) et Bourgoin (17points), le 10ème luttait pour le maintien (Béziers avec 59 points).

- 2017-2018 : Dax (42points) et Narbonne (31points), le 13ème luttait pour le maintien (Massy avec 55 points).

Sakiusa Bureitakiyaca (Dax) - 4 novembre 2016Icon Sport

Les premiers relégués détachés à quelques journées de la fin du championnat

Massy, avec ses 25 points au classement, est dernier. Le club est donc certain de retrouver la Fédérale 1 l’année prochaine. Les banlieusards parisiens sont distancés depuis la 23ème journée en ayant 20 points de retard sur le 14ème du classement, Bourg-en-Bresse. Il y a trois ans, Provence Rugby était sûr de descendre à trois journées de la fin du championnat. L’écart de points était pourtant très faible avec le treizième Carcassonne, ils avaient trois points de moins que les Audois.

En 2017, Bourgoin a terminé la saison avec 17 points au bas du classement. Le club auvergnat était mathématiquement relégué depuis la 23ème journée en ayant 20 points de retard sur le 14ème, Bourg-en-Bresse. Pour finir, en 2018, Narbonne, lanterne rouge, était détaché de 17 points para rapport à l'avant-dernier, Carcassonne.

Par Anne-Lyse Raymond