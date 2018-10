Pro D2 - Brive, des bases très solides

Colomiers, Biarritz, Béziers, Aurillac, ne parlez pas à trop à ces équipes de leur confrontation avec la mêlée corrézienne. Depuis le début de saison, cette dernière a plus souvent fait mordre la poussière à ses vis-à-vis qu'elle ne l'a mordu elle-même. Vendredi dernier, Aurillac a ainsi subi les avancées du pack corrézien à tel point que M.Clave fut obligé de siffler un essai de pénalité à la 15ème minute et de sortir un carton jaune pour le gaucher Julius Nostadt, en souffrance face à Demba Bamba. L'édifice aurillacois en perdition en mêlée mais aussi en touche – cinq ballons perdus dans ce secteur- a payé un lourd tribut en première période, permettant à Brive d'engranger de la confiance et de se montrer implacable au tableau d'affichage.

Mais de cette bonne forme visible match après match, n'en parlez pas trop à Didier Casadeï non plus. Celui qui officie pour sa neuvième saison à la tête des avants corréziens refuse jusqu'à présent tout excès d'optimisme: "La mêlée est un secteur toujours fragile, elle se remet en question d'un match à l'autre." fait remarquer le maître d'oeuvre de l'épreuve de force collective. Avant de rajouter justement : "C'est aussi le baromètre de l'état d'esprit de l'équipe. C'est un collectif et je n'inclue pas seulement dedans les première ligne. C'est tout le monde." De quoi donner le sourire au huit de devant en train de petit à petit trouver ses marques.

Une rotation qui porte ses fruits

Même si une hiérarchie commence à se dessiner petit à petit avec la première ligne Vivien Devisme – Da Ros – Bamba, qui sera aligné pour la quatrième fois ensemble depuis le début de saison, ainsi que l'attelage sud-africain composé de Peet Marais et Johan Snyman - quatrième titularisation également – et la troisième ligne où l'on retrouve les couteaux suisses Dominiko Waqaniburotu, Otar Giorgadze, l'indéboulonnable et l'infatigable capitaine Saïd Hirèche ainsi que le supuissant So'otala Fa'aso'o, la méthode briviste repose sur un savant dosage entre jeunesse et expérience. "Nous devons progresser en acquérant de l'expérience et le fait de jouer régulièrement ensemble doit permettre aux joueurs de s'améliorer." confirme Didier Casadeï.

Conscient que la mêlée fermée demeure "un secteur essentiel pour gagner des matchs et pour la confiance de l'équipe. Les matchs d'hiver vont arriver et ce secteur doit être fort. D'un match à l'autre il y a beaucoup de différences donc du coup nous allons essayer d'être réguliers dans ce secteur qui nous tient à cœur." lâchait cette semaine l'ancien talonneur et pilier. À la question est-ce que Brive a optimisé tout son potentiel dedans, le dernier mot lui revenait avant le match contre Soyaux-Angoulême. "Je pense que nous avons une marge de progression sur pas mal de trucs inhérents à la mêlée. Contre Aurillac nous étions bien mobilisés, déterminés. Mais il faut qu'on soit exigeants et très humbles par rapport à cela car tout est fragile."

Brive avance, reste à savoir jusqu'où.