"David Gérard ne fera plus partie de l’effectif de l’ASBH la saison prochaine. L’entraîneur des avants qui opérait sous la coupe de David Aucagne a émis, la semaine dernière, le souhait de résilier son contrat pour rejoindre son ami Pierre Mignoni au LOU Rugby. Il s’était heurté, jusqu’à présent, à un ferme refus de la part du Club qui souhaitait qu’il respecte son contrat afin de ne pas bouleverser le groupe à quelques jours de la reprise de l’effectif professionnel. Mais devant l’insistance de l’entraîneur à ne plus vouloir poursuivre sa mission au sein de l’ASBH, le club s’est rapproché du LOU Rugby pour finaliser le meilleur accord possible", indique le club biterrois.

David Gérard va remplacer dans le staff lyonnais, Karim Ghezal qui va intégrer le staff du XV de France.