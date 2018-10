Pro D2 - Béziers affrontera finalement Aurillac à Narbonne

"Un simple coup de téléphone entre maires aura réussi à régler le problème", écrit l'ASBH dans un communiqué. "Ce choix a été réalisé dans l'unique but de faciliter la venue de nos partenaires et supporters, mais également afin de limiter tous désagréments pour nos joueurs et trop de surcoûts pour le club", poursuit-il. Il leur faudra ainsi effectuer la trentaine de kilomètres jusqu'au Parc des sports et de l'amitié, l'habituelle antre du Racing club Narbonne Méditerranée en Fédérale 1, pour ce match de la 9e journée programmé à 20h00.

L'ASBH a débuté mardi ses recherches pour un nouveau stade, après qu'un arrêté municipal a interdit l'utilisation du terrain d'honneur du stade de la Méditerranée, en cours de réfection, jusqu'au 2 novembre. Alors que les footballeurs de l'ASB se sont mis d'accord avec Auxerre pour échanger la réception programmée le 19 octobre en Ligue 2, et disputer ainsi le match dans l'Yonne, l'ASBH a dit avoir essuyé un refus de la part d'Aurillac pour la même requête.

"Monsieur Millette (le président du Stade aurillacois) sera probablement très déçu. Il espérait sans doute qu'en refusant l'inversion de la rencontre, il pourrait profiter d'un match sur terrain neutre. Ca ne sera pas le cas. Il peut être certain que nos supporters sauront se mobiliser, une fois de plus, pour venir encourager leurs joueurs dans cette arène qui a connu de mémorables derbies rugbystiques", écrit le club de l'Hérault.

L'ASBH précise également qu'une partie des recettes du match sera reversée au profit des sinistrés de l'Aude, victimes des inondations dramatiques qui ont fait 14 morts.