Brive leader, Colomiers et Bourg victorieux, Vannes continue sa série... Les résultats de la soirée

Biarritz - Colomiers : 18 - 21

Ils ont levé les bras comme s'ils avaient gagné la Coupe du monde ! Quelle image, au coup de sifflet final, après une fin de match irrespirable et un exploit signé Colomiers. Vainqueurs à Aguiléra, les Columérins sont assurés de rester hors de la zone rouge à l'issue de cette 28e journée et signent une performance peut-être décisive dans la course au maintien. En face, Biarritz rate la passe de quatre et peut dire définitivement adieu à la qualification en phases finales.

Les Basques, bien que globalement dominés en conquête, vont sans doute longtemps se mordre les doigts. En tête à la pause (12-7), le BO s'est tiré une balle dans le pied dès le retour des vestiaires. La faute à un coup de sang d'Uwa Tawalo, auteur d'un doublé dans le premier acte (34e, 40e+1). Sur un ruck disputé dans les 40m columérins, Aurélien Béco s'est emporté. Tawalo, lui, a dégoupillé. Coup de poing en pleine figure du capitaine de l'USCo. Carton rouge implacable. Un quart d'heure plus tard, Biarritz craque. Colomiers plante deux essais (62e, 74e) et coiffe au poteau une équipe biarrote qui a eu le balle de match sur la sirène. Une mêlée à 5m finalement remportée par d'héroïques visiteurs.

Bourg-en-Bresse - Montauban : 25 - 20

La 28e journée de Pro D2 a proposé ce vendredi un match très intense et serré entre Bourg-en-Bresse et Montauban ! Le score n’a fait qu’alterner en faveur d’un camp ou d’un autre selon les essais de Sayerse (10e), Chaput (42e) ou Jullien (55e).

Si la possession a globalement été en faveur des Burgiens, ce sont les buteurs qui ont fait le reste à la marque. Et dans ce choc capital pour le maintien, l’indiscipline des Tarn-et-Garonnais les a empêchés de prétendre à mieux qu’un bonus défensif, que ce soit par rapport au nombres de fautes ou au carton jaune de Vaotoa (70e). Avec ce succès, les Bressans sont toujours en vie pour espérer se maintenir. Avec cette défaite, l’USM est de plus en plus en danger quant à son maintien.

Brive - Carcassonne : 54 - 17

Succès bonifié des Brivistes face aux Carcassonnais, au terme d'un duel à sens unique. Les Audois, ayant pratiqué un large turn-over dans la composition d'équipe, n'ont pu qu’abdiquer face à la puissance des Corréziens, toujours seuls invaincus à domicile sur la compétition. Il aura fallu attendre une vingtaine de minutes pour que le public d'Amédée-Domenech retrouve des séquences d'envergure. Domination concrétisée par les avants dans le sillage d'un Victor Lebas auteur d'un doublé (23 ème, 35 ème). Axel Muller viendra garnir le tableau d'affichage sur une belle course, après un travail pertinent de Dominiko Waqaniburotu bien relayé par Rory Scholes passeur décisif sur l'Argentin. 21-3 à la pause, la sentence s'annonçait irréversible.

Appliqués sur leurs possessions, les Brivistes vont réciter leurs gammes dans le deuxième acte. Stuart Olding, Sevanaia Galala et Félix Le Bourhis à deux reprises viendront parachever cette large victoire. 8 essais à 2 pour les locaux, Florent Lorenzon et Carol Raynaud ayant adouci la note en toute fin de rencontre pour les Audois. Les Brivistes poursuivent leur route en consolidant la place sur le podium tandis que les Carcassonnais n'auront pu proposer que la vaillance et quelques belles attitudes chez les jeunes pousses alignées.

Massy - Mont-de-Marsan : 24 - 28

Mont-de-Marsan s’est fait peur ! En quête de points sur la pelouse de Massy, le club landais s’est imposé de justesse face à la lanterne rouge de la Pro D2. Après une entame de match idéale, marquée par trois essais de Wame Naituvi (5e), Jens Torfs (16e) et Romain Laterrade (30e), le SMR a vu son adversaire revenir dans la rencontre. Décomplexés, les Essonniens ont passé à quatre reprises la ligne d’en-but du Stade Montois. Atu Manu (34e), Jordi Pleindoux (47e), Thomas Bordes (60e) et Billy Ropiha (80e) en toute fin de match se sont montrés décisifs.

Insuffisant tout de même pour revenir sur le SMR, qui s’était mis à l’abri en seconde période grâce au pied de Steven Shingler. Après ce deuxième succès de la saison à l’extérieur, les hommes du duo Laussucq-Auradou restent dans la course aux phases finales. De son côté, le RCME recevra Carcassonne lors de la dernière journée et tentera de terminer cette saison par une victoire.

Vannes - Aurillac : 25 - 5

Alors qu'on s'attendait à une ballade bretonne face aux hommes du Cantal, Vannes a eu du mal à se défaire d'une vaillante équipe d'Aurillac. Malgré l'envie de produire du jeu, le RCV a balbutié son rugby en raison de petites fautes techniques. Les supporters bretons venus encore une fois en nombre ( la Rabine affichait complet ) ne retiendront que l'essentiel : la victoire! Un sixième succès consécutif qui conforte le RCV dans le Top 6.

Ce sont d'abord les Aurillacois qui se sont illustrés sur leur première action. Après une faute en mêlée à hauteur de la ligne médiane, Segonds choisit la pénaltouche. Après un lancer à 5m, Jakavia surgit du ballon porté pour inscrire le premier essai du match ( 5e). Plutôt brouillon, Vannes doit attendre un contre de Duplenne dans les 22m d'Aurillac pour marquer le 1er essai breton ( 35e) qui permet au RCV de mener pour la première fois du match 10 à 5. Hilsenbeck rajoute une pénalité et porte ensuite le score à 13-5 à la pause.

Même scénario en seconde mi-temps où il faut attendre un essai de Bouthier ( 50e ) pour voir le score évoluer. A 18-5 Vannes a fait le plus dur et profite ensuite de l'indiscipline cantalienne ( 2 cartons jaunes contre Maituku puis Waqualiva à la 60e et 71e ) pour inscrire un 3ème essai par Kamikamica ( 71e ). Malgré tous leurs efforts, les Bretons ne parviennent pas à inscrire un dernier essai pour accrocher un bonus offensif. Après un match un peu poussif, Vannes assure toutefois l'essentiel et reste ainsi dans la course à la qualification.

Soyaux Angoulême - Bayonne : 22 - 18

Au courage, les Angoumoisins ontgagné le droit d’être encore en vie dans la course aux phases finales. Les Charentais ont su tenir leur victoire dans une fin de match houleuse où ils ont joué plusieurs minutes à treize suite à des cartons jaunes contre Ric (68e) et Witt (72e). Avant cela, ils s’étaient donnés les moyens de leurs ambitions en réussissant une très belle première période, avec trois essais marqués, par Laulhé (8e), Lafitte (25e) et Mau (38e).

Remis en jeu par les cartons jaunes adverses, les Basques ont cru pouvoir renverser le SA XV grâce à une réalisation de Tedder à cinq minutes de la fin, mais ne repartent au final de Chanzy qu’avec un point de bonus défensif et quelques bobos, notamment Julien Jané pour qui la saison est certainement terminée (genou).