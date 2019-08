Pro D2 - Bayonne : c'est quoi le problème ?

Sur les bords de l’Adour, depuis l’entame du championnat, les débuts de semaine sont compliqués. En particulier les lendemains de déplacement. Le dernier en date, en terre bretonne, s’est soldé par une troisième défaite à l’extérieur, 38-22 face à Vannes. "On a été ridicule et c’est râlant, parce qu'on travaille bien la semaine. En match, ça ne se voit pas et ça nous énerve de passer pour des clowns" peste Guillaume Rouet. Quatre essais encaissés, de grosses failles défensives, il n’y avait « pas grand-chose » à retenir de ce voyage à vide pour le demi de mêlée Bayonnais. Une nouvelle fois, comme lors des deux déplacements précédents, les Ciel et Blanc ont montré un tout autre visage que celui affiché à domicile.

Manque de rigueur défensive

Une situation récurrente, déjà présente l’an dernier en Top 14, et qui ne s’améliore pas sur ces premières journées. Chiffres à l’appui, l’Aviron est la moins bonne défense du championnat avec 178 points encaissés. "Le manque de rigueur, c’est qu’à l’entraînement, on a des placements qui sont précis. Le rugby est un sport professionnel, tout le monde utilise la vidéo, et dès qu’il y a la moindre erreur on la paye cash. On n’a pas la capacité à récupérer les coups quand on fait une erreur donc on n’a pas le droit de faire d’erreur, c’est tout" explique Adam Jaulhac. "Paradoxalement, j’ai l’impression de voir de bonnes attitudes et de bons comportements à l’entraînement qui ont du mal à se transférer en situation de match. On a travaillé cette semaine sur ces duels individuels que l’on perd trop souvent, et on subit ces situations de désordre dans lesquelles on se met" détaille Pierre Berbizier.

Pierre Berbizier nouveau manager de BayonneIcon Sport

Défaite interdite

Alors face à Grenoble, prétendant à la montée et actuel troisième du Pro D2, la défaite est interdite estime Adam Jaulhac. "On n’a pas le droit de perdre. Si on perd, la saison n’est pas fichue, mais elle est très mal embarquée". Guillaume Rouet, lui, évoque un devoir par rapport au public : "On se doit de donner une tout autre image, et surtout donner envie au public de venir nous voir. Ils sont en colère en ce moment et on les comprend tout à fait". Les Bayonnais jouent donc gros jeudi soir, face aux Isérois. Avant une semaine de pause, une victoire serait bienvenue, sous peine d’entamer le second bloc sous pression.

Par Pablo ORBAS