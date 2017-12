Nouvelle première ligne du côté d'Angoulême

La première ligne est toute neuve avec les titularisations de Sclavi, Paquet et Lavergne. Du changement également en deuxième ligne avec l'association de Lebas et Gay. Dans les lignes arrières, Meret, Roger et Velten retrouvent également une place dans le quinze titulaire.

XV d'Angoulême : 15. Lombard ; 14. Velten, 13. Mau, 12. Roger, 11. Sitauti ; 10. Meret, 9. Ayestaran ; 7. Sutiashvili, 8. Lescure, 6. Coletta ; 5. Lebas, 4. Gay ; 3. Sclavi, 2. Paquet, 1. Lavergne

Les remplaçants : 16. Mareuil, 17. Guion, 18. Taelega, 19. Fono, 20. Nicolas, 21. Perraux, 22. Martin Caneda , 23. Bartoloni