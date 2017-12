Montois et Massicois font tourner

La première-ligne est entièrement nouvelle avec la titularisation de Muzzio, Khribache et Negretto. Le capitaine Julien Tastet sera néanmoins bien présent pour la réception de Massy.

Après avoir décroché une courte mais non moins précieuse victoire face à Carcassonne (13-9), Massy se déplace sur la pelouse du Stade montois, ce vendredi. Pour l'occasion, le staff massicois a procédé à pas moins de neuf changements. En première ligne, Abraham et Bordes font leur rentrée. Azagoh sera en charge d'épauler Madigan en deuxième ligne. Le capitaine Desassis sera cette fois-ci accompagné par David et Wrampling en troisième ligne. À la charnière, Roussarie et Mallet seront quant à eux associés. Enfin, dans la ligne de trois-quarts ce sont Delage et Leota qui prennent place dans le quinze de départ.

XV de Mont-de-Marsan : 15. Couet Lannes ; 14. Naituvi, 13. Ratu, 12. Cabannes, 11. Laborde ; 10. Gerber, 9. Loustalot ; 7. Garrault, 8. Pearce, 6. Tastet (cap) ; 5. Du Preez, 4. Astle ; 3. Negrotto, 2. Khribache, 1. Muzzio

Les remplaçants : 16. David, 17. Hugues, 18. Rey, 19. Brayer, 20. Billou, 21. Otazo, 22. Laousse Aspiazu, 23. Rameau

Le XV de Massy : 15. Girard ; 14. Leota, 13. Sella, 12. Delage, 11. Etien ; 10. Mallet, 9. Roussarie ; 7. Wrampling, 8. Desassis (cap), 6. David ; 5. Madigan, 4. Azagoh ; 3. Kaikatsishvili, 2. Bordes, 1. Abraham

Les remplaçants : 16. Abadie, 17. Acosta, 18. Cazac, 19. Ancely, 20. Prier, 21. Katz, 22. Delbouis, 23. Currie