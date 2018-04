Grenoble et Mont-de-Marsan, un point c'est tout

Perpignan (1er) et Montauban (2e) directement qualifiés pour les demi-finales, Dax (15e) et Narbonne (16e) déjà condamnés à la Fédérale 1, le seul suspense de la 30e journée réside dans l'ordre final des quatre barragistes (Grenoble, Mont-de-Marsan, Béziers, Biarritz). Car les deux premiers auront l'avantage de recevoir les deux derniers. Biarritz (6e) est trop loin au classement pour renverser la situation et devra se déplacer. En revanche, Béziers peut encore espérer coiffer sur le poteau Grenoble ou Mont-de-Marsan en cas de victoire bonifiée sur Nevers (7e) combinée à une défaite sèche des Dauphinois ou des Landais.

Thibaud Rey (Mont-de-Marsan)Icon Sport

Le FCG, avec 5 points d'avance sur les Héraultais mais des confrontations particulières en sa défaveur, devra donc ramener un point d'Angoulême. Tout comme le Stade Montois, qui a 4 unités de plus que l'ASBH et l'avantage particulier face à cette dernière, d'Aurillac (13e). Perpignan et Montauban, à égalité de points au sommet du classement, se disputeront le titre honorifique de premier de la saison régulière: l'Usap, face à Carcassonne, aura la partie théoriquement plus facile que l'USM à Biarritz. Dax et Narbonne diront au revoir à la deuxième division et au monde professionnel devant leur public, respectivement face à Vannes (10e) et Bayonne (8e).

Xavier Mignot (Grenoble)Icon Sport

Rappel des critères pour jouer les phases finales

Les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales, Perpignan et Montauban recevront. Les clubs classés de 3 à 6 disputeront eux des barrages les demi-finales, les gagnants iront soit défier les Perpignanais, soit les Montalbanais.

Rappel des critères pour l'ascension en Top 14 et de la descente en Fédérale 1

Le vainqueur de la finale est promu en Top 14. Le perdant joue un match d'accession contre le 13e de Top 14. Les 2 derniers du championnat sont relégués.