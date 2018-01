Béziers reste en embuscade

Victoire importante et logique de Béziers face à Mont-de-Marsan ce dimanche au stade de la Méditerranée (28-18). Le Stade Montois a pourtant bien entamé la partie avec un essai rapide de Ratu (6e) mais les Héraultais ont dominé le reste du match. Grâce à trois essais de Pinto Ferrer (9e), Porical (24e) et Gmir (55e), les Biterrois ont même failli décrocher le bonus offensif. Mais une ultime réalisation de Billou (71e) a réduit leurs espoirs à néant. L’essentiel est là pour l’ASBH qui reste au contact du Top 6. Le SMR a raté sa sortie dans l’Hérault.

Jerome Porical - BeziersIcon Sport

"On s’accroche et on va essayer de déjouer les pronostics jusqu’à la fin de la saison". Le troisième ligne biterrois Jean-Baptiste Barrère a esquissé un sourire en fin de match au micro d’Eurosport. Et on comprend sa joie car Béziers a encore fait chuter un "gros" du Top 6 dans son stade. Après Grenoble, Perpignan, Biarritz et Colomiers au tour de Mont-de-Marsan de subir en terre héraultaise. Malgré le troisième meilleur bilan à l’extérieur cette saison, les joueurs de Christophe Laussucq et David Auradou ont été beaucoup trop brouillons et imprécis ballon en main comme en conquête pour espérer mieux.

Du coeur et du jeu

La meilleure attaque du Pro D2 n’a pas été flamboyante mais la dixième défense du championnat a encore montré de belles choses. Si les joueurs de David Gérard et David Aucagne ont développé beaucoup de jeu en ce dimanche ensoleillé, ils ont aussi plaqué à tour de bras. Une présence en défense et au sol déterminante qui leur a permis de gratter de nombreux ballons et de pousser les Montois à la faute. L’indiscipline landaise est d’ailleurs à pointer du doigt car le SMR a terminé les deux périodes à quatorze après des cartons jaunes pour James et Muzzio. Du coeur et du jeu, une recette gagnante qui explique la maîtrise héraultaise à domicile. À noter aussi la bonne prestation au pied de Suchier, auteur de treize points dont son premier drop de la saison.

Apimeleki Nawaqatabu - BeziersIcon Sport

Les Biterrois reprennent leur septième place chipée vendredi soir par Bayonne et restent en embuscade aux portes des places qualificatives (Colomiers, 6e, est à trois points). Les Montois rentrent les poches vides et laissent Perpignan en deuxième position à moins d’une semaine du derby landais à Guy-Boniface.