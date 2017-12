Béziers : Chevtchenko de retour, et capitaine

Ainsi, quatre changements sont à noter parmi lesquels Barrere titularisé en troisième ligne. Les trois autres retouches concernent la ligne de trois-quarts : Ballu, Max et Chevtchenko connaîtront une nouvelle titularisation. Pour rappel, ce dernier n'avait plus connu cette joie depuis le 24 novembre dernier et une victoire contre Dax (26-10). Il profite de l'absence de Best pour récupérer le capitanat.

Le XV de Béziers : 15. Porical ; 14. Max, 13. Puletua, 12. Chevtchenko (cap), 11. Ballu ; 10. Suchier, 9. Blanc ; 7. Bourdeau, 8. Viiga, 6. Barrere ; 5. Desroche, 4. Lokotui ; 3. Hagan, 2. Pinto-Ferrer, 1. Fernandes

Les remplaçants : 16. Fualau, 17. Wardi, 18. Maamry, 19. Massot, 20. Valentine, 21. Munro, 22. Douglas, 23. Samaran