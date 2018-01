4 changements pour Carcassonne, les mêmes trois quarts à Angoulême

En première ligne, Ursache sera titulaire de Devisme. En deuxième ligne, Coste remplace Panizzo et sera aligné avec Zito. En troisième ligne, Doumenc et Tuilagi sont une nouvelle fois titulaire, seul Koffi est titularisé à la place de Domolailai. Derrière c’est du classique avec une paire de centres composée de Marrou et Bettencourt. McMahon sera titulaire à l’arrière.

Du côté d’Angoulême, on peut noter seulement 3 changements sur l’équipe victorieuse de Béziers la semaine dernière (32 à 8). Talaapitaga sera titulaire en pilier droit, aux côtés de son capitaine Le Guen et El Jai. Lebas remplace Gay en deuxième ligne et Coletta sera aligné en troisième ligne aile à la place de Laulhe. Derrière, aucun changement, les entraineurs faisant confiance à la même ligne de trois quarts et notamment sa charnière Ayestaran - Meret.

Le XV de Carcassonne : 15. McMahon ; 14. Lazzaretto, 13. Bettencourt, 12. Marrou, 11. Oltman ; 10. Bosch, 9. Anon ; 7. Koffi, 8. Tuilagi, 6. Doumenc ; 5. Coste, 4. Zito ; 3. Burduli, 2. Bissuel (cap), 1. Ursache.

Les remplaçants : 16. Castant, 17. Devisme, 18. Panizzo, 19. Lainault, 20. Tison, 21. Raynaud, 22. Lescalmel, 23. Natsarashvili.

Le XV d’Angoulême : 15. Ric-Lombard ; 14. Salawa, 13. Mau, 12. Roger, 11. Velten ; 10. Meret, 9. Ayestaran ; 7. N’Zi, 8. Lescure, 6. Coletta ; 5. Sutiashvili, 4. Lebas ; 3. Talaapitaga, 2. Le Guen (cap), 1. El Jai.

Les remplaçants : 16. Capon, 17. Guion, 18. Gay, 19. Witt, 20. Nicolas, 21. Perraux, 22. Wilson, 23. Halavatau.