Pro D2, Tournoi des 6 nations, drop décisif... Les 5 infos du week-end

Sexton : trois coups de pied pour gagner un match

Après la pénalité ratée d’Anthony Belleau, l'Irlande joue son va-tout. Sexton tape alors un renvoi aux 22 mètres très court, récupéré par les Irlandais face à des Français pas forcement très concentrés sur le coup. Le début d’une longue, très longue action… Après 23 phases de jeu, les Irlandais sont toujours dans leur camp, grâce à une défense française bien en place et courageuse. On vient de passer la 80ème minute de jeu, Jonathan Sexton décide alors de se "débarrasser" du ballon avec une passe au pied millimétrée pour Earls qui gagne son duel aérien contre Vakatawa.

Johnny Sexton offrant la victoire à l'Irlande sur un drop à la dernière seconde face à la FranceGetty Images

L’Irlande rentre alors dans les 40 mètres et l’action va se poursuivre. Au sol, victime de crampes, l’ouvreur de Leinster semble diminuer. Le XV du Trèfle poursuit ses temps de jeu à une ou deux passes sans avancer énormément et les Bleus ne se mettent pas à la faute. Alors, après 41 phases de jeu, Sexton se positionne dans l’axe, à plus de 45 mètres en face des poteaux. Et tape un drop magistral dans le ciel du stade de France pour donner la victoire à l’Irlande. Cruel, mais quelle classe !

Jonathan Sexton (Irlande) vs France le 03/02/2018Icon Sport

Carcassonne réalise un formidable exploit

Malgré deux victoires consécutives, le déplacement chez le leader montalbanais ressemblait à un match impossible à gagner pour les Carcassonnais. Pourtant, le 13ème du classement de Pro D2 a réalisé un exploit incroyable. Celui de venir battre le leader dans son antre de Sapiac. Pourtant en infériorité numérique suite au carton rouge d’Adrien Devisme dès la 12ème minute de jeu, les Carcassonnais se sont employés à bien défendre, et à profiter des erreurs de Montauban, n’hésitant pas non plus à envoyer du jeu. À deux minutes de la fin de la rencontre, les Montalbanais se mettaient une nouvelle fois à la faute, permettant ainsi à Carcassonne de remporter le match 16 à 13. Un succès qui permet aux hommes de Christian Labit de croire plus que jamais au maintien à la fin de la saison.

Perpignan, de son côté l'a largement emporté avec le bonus offensif contre Colomiers (40-13). Avec le faux pas de Montauban à domicile, ils sont deuxièmes du classement, à un point des Montalbanais.

Vidéo - Carcassonne a climatisé Sapiac 02:55

Une première journée et déjà des blessés dans le tournoi

C'est le XV de France qui a été le plus touché par les blessures lors de cette première journée. Tout d'abord avec celle de Matthieu Jalibert dès la 35ème minute. Même sort pour Antoine Dupont quelques minutes avant la fin du match. La diagnostic est sans appel pour le demi de mêlée du Stade Toulousain : rupture du ligament croisé antérieur. Le jeune ouvreur de l'UBB souffre, lui, d'une rupture partielle du ligament croisé postérieur. Toujours chez les Bleus, Kevin Gourdon est resté sur le terrain durant 80 minutes mais il est forfait pour le match face à l'Ecosse en raison d'une blessure à la cheville. Le Racingman Henry Chavancy touché à l'arcade devrait pouvoir prétendre à une place de titulaire pour le prochain match.

Le XV de la Rose, aussi, a vu son demi de mêlée Ben Youngs sortir du terrain sur civière après une blessure au genou. Il a été remplacé par Danny Care. Son remplaçant au sein du groupe anglais n'est pas encore connu.

Matthieu Jalibert (France) sortant sur blessure contre l'Irlande le 03/02/2018Icon Sport

Les - 20 ans et les féminines vengent le XV de France

Vendredi soir, l'équipe de France des moins de 20 ans ouvrait le bal en recevant l'Irlande à Bordeaux. Suite à un excellent début de match, les Bleuets creusent rapidement l'écart et mènent 22-3 à la pause. Relâchés et en infériorité numérique, les Français vont finalement devoir cravacher pour s'éviter une fin de match difficile. Score final, 34-24.

Les féminines ont quant à elles pulvérisé le XV du Trèfle à Toulouse. Les visiteuses n'ont pas inscrit le moindre point aux Françaises. Elles s'imposent 24-0 et avec ces 5 points, elles prennent la tête du tournoi en attendant le résultat de l'Angleterre en Italie.

L'Italie surprend, l’Écosse déçoit

Malgré une lourde défaite, et le manque d'abnégation en fin de match, l'Italie a envoyé du jeu. Son trio d'arrière et d'ailiers, Minozzi-Benvenuti-Bellini nous a régalé par leur générosité, mais aussi leur qualité technique. L'attaque italienne est au niveau, leur défense ne l'est pas encore. De leur côté, l’Écosse, suite à une tournée de novembre de haut niveau, faisait figure de bon outsider de ce tournoi. Mais hier, ils se sont montrés inoffensifs au Principality Stadium de Cardiff. Le demi de mêlée Ali Price, s'est trop souvent trompé coûtant de nombreux points en début de match. L’Écosse a évolué à un niveau clairement en deçà de ce qu'ils sont capables.

Gareth Davies (Pays de Galles) & Jonny Gray (Ecosse) le 03/02/2018Icon Sport

Par Enzo Diaz.