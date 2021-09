Le communiqué du club :

Provence Rugby a appris hier que Christian Ambadiang, joueur de Nevers, a été victime d’insultes à caractère raciste par l’un de nos joueurs. Malgré les excuses de ce dernier, et son comportement irréprochable depuis son arrivée au club, ceci est inacceptable. Cela porte en effet atteinte au projet du club, qui a fait des problématiques sociétales l’une de ses raisons d’exister. Provence Rugby tient à présenter toutes ses excuses à Christian Ambadiang et, plus globalement, à toutes les personnes qui pourraient être choquées par la situation. Nous le sommes nous aussi. La direction du club va désormais rencontrer son joueur et mettre en place des sanctions à la hauteur de la gravité des faits.