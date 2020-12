C'est une décision lourde de conséquences. À la suite d'une mêlée, Thierry Mallet sort un carton rouge envers Giorgi Kartvelishvili suivi de cette phrase : "il me crache dessus". Une exclusion qui fera presque office de tournant du match puisque le score n'était que de 6-3 à la demi-heure de jeu.

Une situation qu'a forcément décortiquée Roméo Gontinéac avec son joueur : "Giorgi m'a expliqué qu'il n'a jamais voulu cracher envers l'arbitre. Il était tout simplement énervé après lui-même et le pilier gauche adverse. Vu les conséquences de cette action, il s'en veut forcément."

À la fin de la rencontre, le manager et son pilier sont allés s'expliquer avec M. Mallet, une discussion courtoise et explicative : "Il nous a signalé qu'il a pris cette décision car il s'est senti visé après avoir croisé le regard de Giorgi. On lui a exprimé notre version des faits et il s'est montré très à l'écoute. J'espère qu'avec un peu de recul il va comprendre que ce n'était pas pour lui."

Après ce carton rouge, Giorgi Kartvelishvili sera forcément convoqué devant la commission de discipline pour connaître sa sanction définitive.