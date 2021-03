Munster 31 – 17 Trévise

Trévise a montré un beau visage mais Trévise a encore perdu. La quatorzième fois en autant de rencontres cette saison. Les Italiens avaient parfaitement entamé la rencontre après un essai inscrit par leur demi de mêlée, Duvenage, suite à 3 merveilleuses passes au contact. Malheureusement, le Munster s’est réveillé juste avant la mi-temps pour passer de 3 points devant au score (10-7 à la pause).

Les Transalpins, à l’image de leur sélection nationale, ont ensuite craqué face aux multiples assauts menés par les Irlandais, encaissant deux essais coup sur coup. Trévise inscrit néanmoins deux essais dans les 10 dernière minutes pour réduire le score mais n’empêche mais les Munsterman de prendre le bonus offensif.

Leinster 19 – 24 Ospreys

Quel match de la part des joueurs des Ospreys et surtout quelle fin de match de leur part. Le Leinster a déroulé pendant 68 minutes, marquant trois essais dont deux par l’intermédiaire de leur demi d’ouverture, Harry Birne, l’habituel remplaçant de Jonathan Sexton. Les hommes de Leo Cullen menaient de 16 points à 12 minutes du terme de la partie. Pas suffisant pour l’emporter. Les Ospreys vont inscrire un premier essai en force à la 69e minute. 19-10.

Puis, Owen Watkin franchit à son tour la ligne d’en-but. 19-17. Alors qu’il ne reste que 3 minutes, Harry Birne, auteur du doublé, se fait contrer et Josh Thomas s’en va à l’essai alors que l’arrière du Leinster effectue lui aussi une bourde en glissant devant le ballon. Score final, 24-19 en faveur des Ospreys, qui infligent la seconde défaite de la saison au Leinster alors qu’ils n’avaient plus perdu depuis le 2 janvier dernier.

Ulster 49 – 3 Zebre

L’Ulster n’a fait qu’une bouchée des Zebre sur sa pelouse. Il fait dire que les Italiens ne se sont pas facilité la tâche en étant sanctionné d’un carton rouge après la demi-heure de jeu alors que le score n’était que de 7 à 3. Par la suite, ce fut beaucoup plus compliqué, l’Ulster relançant la plupart de ses ballons depuis ses 22 mètres, créant presque systématiquement un décalage. Le numéro 10 Michael Lowry s’est régalé. Essai, transformation, passe dans l’intervalle ou encore coup de pied à l’opposé, il a signé un véritable récital.

Le troisième ligne Jordi Murphy a signé un doublé, quand l’ailier Robert Baloucoune a marqué son deuxième essai en trois rencontres cette saison. L’Ulster termine cette saison à la deuxième place de la Conférence A.

Dragons 26 – 17 Glasgow Warriors

Pour cette ultime rencontre de la saison, les deux formations ont envoyé du jeu. Ce sont d’abord les Warriors qui ont frappé en premier, au quart d’heure de jeu, par le biais d’un ballon porté qui a tout emporté sur son passage. Les Dragons restaient dans le match grâce à la botte de leur buteur Sam Davies. Les Écossais inscrivaient un deuxième essai, cette fois ci, c’est Rufus McLean qui a décidé de partir seul de ses 22 mètres, qui a cassé les deux premiers plaquages avant de déposer tout le reste de la défense des Dragons à la course pour s’offrir un splendide essai.

Glasgow menait 14-12 à la pause. Une pénalité en plus portait le score à 17-12 en début de seconde période. Puis le coup de la panne pour les joueurs de Dave Rennie, qui n’inscriront plus le moindre point du match. L’arrière, Jordan Williams traversa lui aussi la défense adverse avant que Matthew Screech offre la victoire aux Dragons avec ce troisième essai.

Cardiff 34 – 15 Edimbourg

Il ne faisait pas bon d’être un club écossais ce week-end en Pro 14. Après Glasgow, c’est Edimbourg qui est tombé. Pourtant, sur la pelouse synthétique de Cardiff, c’est bien les Écossais qui avaient frappé les premiers après le premier essai de George Taylor, qui signa plus tard dans la rencontre un doublé. Après cela, Cardiff s’est réveillé, Liam Belcher inscrivant le premier essai de son équipe tout en force après un énième pick and go.

Ensuite, c’est Rey Lee-Lo qui est allé derrière l’en-but profitant d’une belle relance des 22 mètres de son arrière Matthew Morgan. Les Blues ont ensuite déroulé, marquant de très jolies essais, en témoigne ce superbe coup de pied par-dessus du numéro 9 Lloyd Williams pour son compère à la charnière Jarrod Evans, à la conclusion. Une belle façon de conclure cette saison.

Scarlets 41 – 36 Connacht

Les Scarlets participeront donc à la Champions Cup la saison prochaine ! À Llanelli, le Connacht se déplaçait en sachant que leur deuxième place au classement était assurée, celle en Champions Cup également mais cela n’a pas atténué leur faim de victoire puisqu’ils se sont battus jusqu’au bout. La victoire de Cardiff obligeait les Scarlets à l’emporter pour terminer troisième de la Conférence A et ainsi valider leur ticket pour la grande compétition européenne.

Pour se faire, les Gallois ont dû remonter un retard de 21 points à la mi-temps. Les Scarlets ont réussi à inscrire quatre essais en deuxième mi-temps pour s’offrir une remontada et ainsi se qualifier en Champions Cup.