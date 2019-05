Glasgow 50 – 20 Ulster

Les spectateurs du Scotstoun Stadium ont assisté à un véritable feu d’artifice vendredi dernier. Les Warriors n’ont pas fait dans la dentelle et ont disposé des Irlandais de l’Ulster (50-20), un score sans appel qui fait de cette formation écossaise, un adversaire de taille pour le Leinster. Avec 6 essais inscrits dont deux du même Tommy Seymour (3e, 55e), Glasgow n’a laissé aucune chance à une formation irlandaise totalement dépassée.

Les Ecossais ont récité leur partition et le premier essai en est l’illustration parfaite. Après 17 phases de jeu, l’inévitable Seymour concluait en bout de ligne suite à une passe sautée de son demi d’ouverture Adam Hastings. L’essai de Kyle Steyn (58e) vient lui après un modèle de contre-attaque depuis les 22m des locaux. L’essai tardif de Michael Lowry pour les Ulstermen (80e) est anecdotique, ces derniers s’arrêtent en demi-finale, sans regrets. Trop fébriles et bien moins incisifs que leurs adversaires, les Irlandais tombent les armes à la main.

Leinster 24 – 09 Munster

Jonny Sexton sur le banc, c’est son remplaçant Ross Byrne qui ouvrait le score pour le Leinster sur pénalité dès la 3e minute. Peu emballante pour les 18.500 spectateurs de la RDS Arena, la première période se résuma au duel de buteur entre Byrne d’un côté, et Carbery de l’autre. Ce n’est qu’à la 55e minute que le match s’est emballé sur un joli mouvement des locaux. Le talonneur Sean Cronin finissait sa course en terre promise pour planter le premier essai de cette demi-finale. A cet instant de la rencontre, le Leinster menait de dix unités, (19-9). Par la suite, ces derniers vont garder la main et accentuer leur domination récompensée par un deuxième essai sur la sirène. James Lowe concluait en coin sur le côté gauche (80e) devant une marée bleue qui a basculé dans l’ivresse au coup de sifflet final.

Après sa finale de Champions Cup perdue face aux anglais des Saracens, le Leinster connaîtra sa deuxième finale de la saison et tentera de glaner son 6e titre dans la compétition.