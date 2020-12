Dragons 12 - 13 Cardiff

Petit match au Rodney Parade de Newport, les Dragons vont bien débuter la rencontre avec trois pénalités inscrites par Josh Lewis pour mener 9-0 après seulement 20 minutes. Jarrod Evans va ramener les siens à 12-6 à treize minutes de la fin. Instant choisi par les Blues pour porter un coup de collier fatal aux joueurs de Newport avec l'essai du puissant Josh Turnbull. Derrière au score durant toute la rencontre, Cardiff s'impose finalement d'un petit point et l'emporte pour la quatrième fois de la saison. Les Blues sont quatrièmes de la conférence B tandis que Newport est à la même position dans la Conférence A.

Ospreys 14 - 16 Scarlets

Scénario similaire à la rencontre précédente au Parc y Scarlets de Llanelli, car oui, les Ospreys recevaient les Scarlets chez eux. Les Ospreys vont bien démarrer avec une pénalité de Myler mais surtout un bel essai de Reuben Morgan-Williams (22e) sur un exploit personnel. Une réalisation qui va permettre aux coéquipiers de Geroge North de prendre le contrôle du match mais d'avoir une courte marge à un quart d'heure de la fin (14-9). Mais la 71ème, les Scarlets vont accélérer et Angus O'Brien, avec une course rentrante, est servi et peut aplatir dans l'en-but. Victoire 16-14 des Scarlets qui gardent leur troisième place dans la Conférence B.

Connacht 19 - 32 Ulster

Neuvième match et neuvième victoire pour l'Ulster qui a failli en Coupe d'Europe et qui doit donc tout donner dans ce Pro 14. Pourtant, les Ulstermen étaient menés à la pause 14-9 à cause des essais de Carty (21e) et Porch (28e) en faveur du Connacht. Le pied d'Ian Madigan aura maintenu l'Ulster à flot avant un gros début de seconde mi-temps. Jordi Murphy et Nick Timoney vont inscrire deux essais aux 49ème et 54ème minutes pour permettre à l'Ulster de s'envoler au score (23-14). Tom Daly va marquer le troisième essai des joueurs de Galway mais ce sont bien les visiteurs qui vont l'emporter grâce à un énorme Ian Madigan. Le joueur passé par l'UBB aura inscrit 22 des 32 points de son équipe. L'Ulster caracole en tête de la Conférence A mais avec deux matchs en plus que le Leinster. Du côté du Connacht, c'est une deuxième place en conférence B mais le Munster est loin devant. À noter que pour le moment, les quatre places en demi-finale seraient détenues par les quatre provinces irlandaises. Suprématie indiscutable !