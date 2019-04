Glasgow 30-7 Ulster

Ulster a pris un gros revers contre Glasgow cette semaine. Quatre essais contre un, les visiteurs n'ont jamais eu l'occasion de revenir au score. La précision et la rapidité de Glasgow ont eu raison des joueurs de l'Ulster. Grâce à cette victoire, Glasgow reste en tête du classement avec trois points d'avance sur le Munster. Du côté de l'Ulster, cette défaite les éloignent encore plus des phases finales.

Munster 45-21 Cardiff

Le Munster est toujours dans la course à la première place, avec une large victoire de six essais à trois contre Cardiff. Chris Farrell, Jean Kleyn, le CJ Stander, Conor Murray, Andrew Conway et Sammy Arnold ont tous marqué pour laisser Munster à trois points du leader Glasgow. Cardiff aura tout fait pour aller chercher le bonus défensif afin de se rapprocher du podium mais l'équipe du Munster a été trop forte. Avec cette victoire, le Munster s'assure donc une place pour les barrages de Pro 14.

Cheetahs 14-31 Ospreys

Les Ospreys ont réussi à aller chercher la victoire contre les Cheetahs au terme d'un match très disputé par les deux équipes. Dan Evans et Olly Cracknell ont marqué des essais en première période pour les visiteurs. Dries Swanepoel a répliqué pour les guépards avant que le score opportuniste de Justin Tipuric ne détourne l'avance des Ospreys. La victoire de l'équipe irlandaise est donc une mauvaise nouvelle pour Cardiff Blues, qui compte désormais quatre points d'avance sur Ospreys pour les phases finales.

Zèbre 5-6 Connacht

Après sa victoire contre zèbre cette semaine, Connacht à fait un grand pas vers les barrages de Pro 14. Il n'a pas fallu beaucoup pour s'imposer contre le dernier de la conférence A, avec un essai inscrit par Mattia Bellini pour l'équipe de Zèbre et deux pénalités inscrites pour Connacht. Du côté de Zèbre, cela fait 10 matches qu'ils n'ont pas retrouvé la victoire cette saison.

Scarlets 12-20 Édimbourg

Au terme d'un match tendu, Édimbourg à remporté la victoire contre les Scarlets, notamment grâce à leur excellente seconde période, après avoir été mené 12 à 0 à la mi-temps. C'est une victoire qui les permet de les maintenir au second rang de la conférence B. Les Scarlets se retrouvent donc à la cinquième place de la conférence B après deux défaites à la suite.

Leinster 27-27 Trévise

Trévise garde tout ses espoirs de barrages après le match nul au Leinster. Devancés par Trévise pendant la plus grande partie du match, le Leinster est parvenu à les devancer en marquant deux essai en sept minutes, les ramenant à 27-20. Jusqu'au bout du suspense dans ce match fou, Trévise marque un dernier essai transformé en finissant sur un match nul (27-27).

Kings 18-18 Dragons

C'était la rencontre du bas de tableau. Les deux équipes ont joué un match très serré. En effet aucun des deux côtés n'ont su prendre l'avantage. Leur dernier succès cette saison était une victoire 32-17 à Trévise le 28 mars 2015.