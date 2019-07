"C'est la bonne décision pour ma carrière, mes ambitions personnelles sur le terrain et en dehors, mon bien-être et les besoins de ma famille," a déclaré le Gallois sur les réseaux sociaux. Le deuxième ligne a joué toute sa carrière de professionnel aux Ospreys depuis 2005. Il jouera 125 fois sous le maillot des Dragons et neuf fois sous la bannière des Lions Britanniques en 2009, 2013 et 2017. Une légende du rugby mondial.