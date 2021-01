Scarlets 10 - 13 Cardiff Blues : Dans ce duel 100% gallois, les Blues se sont finalement imposés. Il faut attendre le quart d'heure de jeu avant de voir les premiers points du match et l'essai du numéro 15 de Cardiff, Matthew Morgan, après une magnifique percée, qui aplati entre les perches. 0 - 10 à la mi-temps, les Scarlets inscrivent trois points au retour des vestiaires grâce à la botte de Leigh Halfpenny. Moins de dix minutes plus tard, les Blues optiennent une pénalité après un bon grattage. L'heure de jeu passée, Steffan Hughes tape au dessus de la défense, permettant à Ed Thomson de revenir à seulement trois points mais pas suffisant pour l'emporter ; score final 10 à 13 en faveur des Cardiffs Blues.

Zebre 10 - 26 Edinburgh : Le club écossais s'est imposé sur la pelouse italienne. Les pénalités réussis de Van der Walt ont permis à Edinburgh de remporter ce match. Le premier essai du match arrive après la 30ème minute de jeu grâce à un long coup de pied de Mark Bennet, depuis ses 22 mètres et une course folle de Jamie Farndale, qui récupère le ballon et parvient à lui retransmettre. Les Zèbres répondent dès le retour en seconde période par un essai collectif et reviennent à dix partout. Tout juste rentré sur le terrain, le trois-quarts centre d'Edinburgh, George Taylor, écope d'un carton rouge à cause d'un plaquage haut. Ce qui ne les empêche pas de marquer un dernier essai à la 80ème.

Munster 10 - 13 Leinster : Leinster, actuellement deuxième de la conférence A, est allé battre le premier de la conférence B. Le Munster avait pourtant ouvert le score grâce à une pénalité de JJ Hanrahan de presque cinquante mètre et un essai de Tadhg Beirne à la onzième minute. Jonahan Sexton réduit le score à la mi-temps (10 - 6) avec une pénalité de 40m. Les défenses des deux équipes sont solides est permettent de ne pas encaisser d'essai supplémentaire, jusqu'à la 68ème, grâce à un surnombre, Jordan Larmour parvient à aplati en bord de touche. 10 à 13, le score ne changera pas et le Leinster sort victorieux de la rencontre.

Connacht 20 - 26 Ospreys : Dans ce match, les essais ont été nombreux. Tout commence dès la 8ème minute avec un bon jeu de passe, les Ospreys font mal à la défense adverse et George North marque le premier essai de la rencontre. Après une passe raté des Ospreys, le demi d'ouverture, Conor Fitzgerald intercepte et passe à Alex Wootton qui n'a plus qu'à courir tout droit pour marquer. Le Connacht parvient à inscrire un nouvel essai juste avant la mi-temps, les ramenant à 17 - 5. Dès le retour sur le terrain les Ospreys marquent un deuxième essai puis un troisième cinq minutes plus tard, après une bonne touche, le demi de mêlée se faufile et aplati. Il en marque un second quinze minutes plus tard. Les Ospreys gagnent 26 à 20 sur la pelouse du Connacht.