Après une consultation avec la Fédération anglaise (RFU), la première journée de Premiership aura finalement lieu ce week-end. Si les matchs qui étaient prévus ce vendredi soir entre Bristol et Bath et entre Sale et Northampton sont reportés, le reste de la journée se déroulera normalement ce week-end. Le match entre les Bears et Bath a été décalé à samedi à 17h30, tandis que la date de report du deuxième n'est pas encore connue. En ce qui concerne le reste des rencontres de la journée, qui se jouent en majorité samedi, elles sont toutes maintenues.

Malgré le deuil national suite au décès de la reine Elizabeth II et alors que la première journée du championnat de football est reportée, la Premiership fait donc le choix de continuer de vivre. Il a tout de même été annoncé qu'avant le début de chaque match, un hommage silencieux d'une minute aura lieu et que tous les joueurs et entraîneurs seront invités à porter des brassards noirs.