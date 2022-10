Cela ne va pas en s'arrangeant pour le club de Worcester. Alors que le club des Warriors est encore suspendu de compétition, la menace du dépôt de bilan et de la relégation immédiate en Championship (deuxième division) se précise. Ce mercredi, c'est même une partie du club qui a été placée en liquidation judiciaire devant le tribunal. C'est la société qui emploie les joueurs et le personnel, WRFC Players Limited, qui a été dissoute, après qu'elle n'ait été représentée par personne lors de son audience devant le tribunal.

Cette décision, très lourde de sens, signifie que les joueurs et le personnel des Warriors sont libérés de leur contrat et peuvent s'engager où ils le désirent. Des rumeurs concernant les joueurs du club avaient déjà vues le jour, elles pourraient devenir de plus en plus concrètent dans les heures à venir. Le syndicat des joueurs anglais, la RPA, a immédiatement réagi en disant soutenir les joueurs et les employés ayant perdu leur travail. Le député de Worcester, Robin Walker, s'est lui dit "dégoûté pour les joueurs de Worcester et indigné par les représentants qui n'ont même pas pris la peine de se présenter au tribunal".

Un investisseur est recherché pour racheter la société liquidée, mais il semble désormais que le retour à la normale s'éloigne pour les Warriors, quasiment condamnés à la relégation administrative.