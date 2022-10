Newcastle Falcons 30-15 Bristol Bears

Première victoire de la saison pour Newcastle. Après une série de trois défaites consécutives les hommes de Dean Richards se sont imposés sur le score de 30-15 contre Bristol. Une belle première mi-temps pour les locaux qui ont inscrit 3 essais malgré un manque de réussite au pied avec les deux premières transformations qui ont fui le cadre. Bristol est bien revenu en deuxième période avec deux essais mais une correction au pied de Schoeman et l'essai tardif de Carrerras pour un doublé on fait pencher la bascule en faveur de Newcasltle qui n'est plus lanterne rouge.

London Irish 47-38 Bath Rugby

Rencontre très ouverte pour cette affiche de la quatrième journée de Premiership, avec treize essais inscrits au total. Les Londonniens ont démarré en trombes avec cinq essais en première période dont un doublé de Loader et un triplé pour Hassell-Collins. Au retour des vestiaires les visiteurs se rebiffent et remontent peu à peu le score mais Loader y va lui aussi de son triplé pour entériner les espoirs des coéquipiers de Jonathan Joseph. Malgré un essai après la sirène, Bath s'incline encore une fois et prend la dernière place du classement.

Sale Sharks 28-20 Exeter Chiefs

Duel de haut de tableaux pour cette affiche, le quatrième recevait le deuxième du championnat. Ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers avec un essai à la douzième minute de jeu mais réaction des Sales Sharks avec un essai de Curry en fin de mi-temps pour revenir à 10 partout. La deuxième période repartait sur la même intensité avec un essai de chaque côté dans les dix premières minutes. Les Sharks ont finalement fait la différence en fin de match avec un essai de leur arrière Joe Carpenter s’emparant de la deuxième place.

Saracens 51-18 Leicester Tigers

C'était le choc de la journée en Angleterre, le champion en titre se déplaçait sur la pelouse des Saracens. Une rencontre largement dominée par les coéquipiers d'Owen Farrell qui ont inscrit sept essais au total. Les Tigers n'ont quasiment jamais inquiété les joueurs des Saracens mis à part deux essais un peu anecdotiques aux vingt et unième et cinquante et unième minute. Avec cette victoire les Saracens s'emparent de la tête du championnat

Harlequins 35-29 Northampton Saints

Match de milieu de tableaux entre le sixième qui accueillait le huitième. La différence a été faite en première période par les Harlequins qui ont inscrit trois essais et menaient 21-10 à la pause. La bande de Dan Biggard a tenté en fin de rencontre mais la différence était trop grande. Avec cette victoire les Harlequins se rapprochent du podium et s'emparent de la cinquième place.