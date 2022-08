Les temps sont durs en Angleterre. La Rugby Players’ Association dénombre un chiffre record de 80 joueurs sans contrat. Parmi lesquels des internationaux de renom - Mike Brown (en photo) et Luther Burrell en tête - et des dizaines d’éléments confirmés : "Un bon joueur de Premiership de 25 ou 26 ans peut se retrouver sans club simplement parce qu’il n’y a plus de place dans les effectifs, évoque Christian Day, le président de RPA à INews. Nous pensons que c’est la pire année pour ce groupe de joueurs intermédiaires."

La raison de cette hausse soudaine du "chômage" outre-Manche ? Les coupes drastiques dans les masses salariales autorisées par le Premiership : "Ca devient de plus en plus dur, le salary cap est en train de tout comprimer." De 6,4 millions de livres, le plafond a été abaissé à 5 millions en raison de la situation économique générée par le Covid. Les treize clubs d’élite ont par conséquent été contraints de réduire leur contingent. À l’horizon 2024-2025, le salary cap reviendra à 6,4 millions de livres. En attendant, des dizaines d’éléments sont contraints de s’exiler ou de se reconvertir. Christian Day demande la création d’une liste de joueurs disponible : "Ce dispositif existe en France et c’est une grande réussite. Il faut que chaque joueur ait une chance de rebondir."