Bristol 37-20 Wasps

Quinze ans après leur dernier succès face aux Wasps, les Bears ont à nouveau goûté au succès face au club de la capitale. Les leaders au classement jouaient sans leurs internationaux, ce qui ne les a pas empêché de s’imposer largement. Menés rapidement 10-0 après un essai de Sione Vailanu pour les Wasps (15e). Bristol réagit vite grâce à une percée dans l’axe de Puitau qui sert O’Conor (19e).

Tiff Eden passe ensuite 3 pénalités et Bristol prend le large avec trois essais inscrits en seconde période. Le dernier, signé Vui à la dernière minute, offre le bonus offensif aux siens. Score final 37-20.

Exeter 21-20 Harlequins

Choc au sommet entre le 2e et le 3e du classement. Exeter, parfois décevant cette saison et les Harlequins véritables surprises. Dans un match irrespirable et plein d’enjeu, c’est l’ancien international Danny Care qui a d’abord brillé. D’abord par un retour défensif décisif, puis par un essai marqué entre les perches après une belle action des siens.

Exeter, par son habituelle puissance physique, parvient à revenir. Townsend profite du gros travail de ses avants pour marquer au près (19e, 7-7). Mais dans le second acte, ce sont les Harlquins qui vont marquer sur un des points forts des Chiefs : un ballon porté. Celui-là conclut par Baldwin. Les ‘Quins pensent même tenir leur succès lorsque Tapuai profite d’un jeu au pied sublime de Care pour marquer, mais l’essai est refusé.

Finalement, par deux fois en puissance, Exeter inscrit deux essais et renverse le match (21-20, 75e). Les coéquipiers de Marcus Smith ne reviendront pas.

Newcastle 19-38 Bath

Match à sens unique entre Newcastle et Bath. Les Falcons n’ont pas su contenir la force collective des visiteurs, lesquels inscrivent deux essais dans le premier ¼ d’heure de jeu et un troisième à la 30e minute. Newacastle marque deux essais dans le premier acte, à chaque fois en réaction à ceux de leurs adversaires. En seconde période, le scénario ne change pas. Bath profite de la puissance de ses avants et marque trois autres essais, dont deux après des ballons portés. Grâce à ce succès bonifié, Bath revient à hauteur des Falcons au classement.

Northampton 17-14 Sale

Dans un match assez cadenassé, les Saints ont su faire la différence pour s’imposer à domicile face à Sale. Les coéquipiers de Teimana Harrisson inscrivent d’abord un essai par leur numéro 8, avant de s’en remettre à la botte de Grayson, auteur de 4 pénalités. Ces 12 points inscrits au pied ont d’ailleurs eu un gros impact, car les Sharks n’ont rien lâché et ont même marqué un essai de plus que les locaux.

Du Preez et De Jager se sont retrouvé en terre promise à 10 minutes d’intervalle. Mais Sale n’inscrit aucune pénalité et doit s’incliner avec le bonus défensif.

Gloucester 14-20 Leicester

Avant-dernier du classement, Gloucester recevait Leicester lors de cette journée. Mais encore une fois, c’est une défaite qui s’est profilée pour Charlie Sharples et les siens. Les locaux ont encaissé deux essais en 5 minutes après avoir pourtant ouvert la marque grâce à Carreras (12-7, 28e).

À l’orgueil, les Rouges recollent au score avec un essai de Slater, mais sont contraints de céder une nouvelle fois face à la puissance de Wells (14-20). Le score ne bougera plus.

London Irish 20-17 Worcester

Enfin, la rencontre entre les London Irish et la lanterne rouge Worcester clôturait cette 13e journée. Tout s’est joué dans les dernières minutes du match. Alors que le score est figé à 17 partout, les Verts obtiennent une pénalité à plus de 50m, décalée à droite. Pas de quoi faire peur à Paddy Jackson qui passe largement le tir au but pour donner la victoire aux siens.

Avant ça, les joueurs de Worcester étaient pourtant revenus de nulle part après avoir été menés 17-3 au bout d’une mi-temps. Des essais d’Annett et Claig, transformés par Searle avaient permis aux derniers du classement de revenir à hauteur des locaux. Mais le pied de Paddy Jakckson aura finalement eu le dernier mot. Les London Irish s’imposent sur le fil (20-17).