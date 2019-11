A seulement 20 ans, Hill est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du Royaume-Uni, lui qui avait inscrit un doublé pour son premier match professionnel et connu sa première sélection avec l'Angleterre seulement deux mois plus tard, l'an dernier face au Japon. Une excellente nouvelle pour Worcester dans la lutte pour le maintien, qui conserve là un joueur dynamique, puissant et surtout et incroyable défenseur, non sans rappeler un certain Jean-Luc Du Preez.