Bristol 29 - 17 Newcastle

Bristol et Newcastle se sont longtemps répondu durant la rencontre. À chaque fois que les Bears inscrivaient un essai, les Falcons répondaient. Mais le demi d’ouverture de Bristol, Callum Sheedy, a transformé les 3 premiers essais de son équipe. Dans le même temps, Toby Flood ratait les 2 premières et ne transformait que l’ultime et 3e essai de son équipe. Un maul dévastateur et une pénalité plus tard, Bristol s’imposait 29-17, bonus offensif en poche. Après leur défaite inaugurale, les Bears enchaînent une quatrième victoire d’affilée et reviennent à égalité de points avec Exeter, tout en haut du classement.

Wasps 34 - 5 Exeter

Le leader est tombé. Exeter a subi, ce week-end, sa première défaite de la saison. Deux joueurs ont particulièrement brillé du côté des Wasps, en inscrivant chacun un doublé sur la pelouse de la Ricoh Arena. James Gaskell, repositionné en tant que flanker pour cette rencontre, a inscrit les deux premiers essais de son équipe, tandis que le pilier anglais, James McIntyre, a lui marqué les deux derniers. Le 5e essai fut l'œuvre du néo-zélandais, Lima Sopoaga. Les Wasps enchaînent une seconde victoire de rang. Les Chiefs, quant à eux, conservent leur fauteuil de leader, mais voient Bristol revenir à hauteur et subissent une lourde défaite.

Gloucester 19 - 22 Sale

Après leur défaite face aux Wasps, la semaine dernière, Sale s’est relevé. Opposé au dernier, Gloucester, les Sharks ont dû cravacher. Ce sont même les "Cherries and White" qui ont rapidement pris les devants. Grâce à deux essais dans la première demi-heure, par le biais notamment de la jeune pépite galloise Louis-Rees-Zammit, Gloucester était devant à la pause, 19 à 9. Mais en seconde période, les Sharks sont passés devant suite à une énorme série de pick and go. C’est Josh Beaumont qui est venu conclure en force, alors qu’il restait 2 minutes à jouer avant la sirène. Sale pourra remercier son buteur, Alan MacGinty, meilleur marqueur du championnat, auteur des 17 points sur 22 de son équipe. Gloucester ne possède que 6 points au compteur après les 5 premiers matchs. Sale se replace au pied du podium.

Leicester 36 - 31 Bath

Une pénalité et une transformation de plus auront suffi à Leicester pour venir à bout de Bath, ce dimanche. Dans une rencontre ultra-offensive (3 essais de chaque côté), où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, ce sont les Tigers qui se sont finalement imposés. Le demi d’ouverture du XV de la Rose, George Ford, s’est notamment distingué avec un très joli 100% au pied (8/8) et 21 points inscrits. En face, Rhys Priestland a également réussi un 100%, mais pas suffisant pour décrocher la victoire. Bath se contente du bonus défensif. Les deux équipes possèdent 11 points après 4 journées, puisqu’elles ont un match en retard.