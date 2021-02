Bristol 13-20 Sale

Le match d'ouverture de la 8ème journée de Premiership opposait les deux premiers de ce championnat anglais. Dans un match serré, il faut attendre après le quart d'heure de jeu avant qu'une des deux équipes n'ouvre le compteur. Une minute avant, Jono Ross, troisième ligne du Sale Sharks, prend un carton jaune. A 15 contre 14, Bristol en profite sur une bonne prise en touche et une poussée collective, le talonneur, Bryan Byrne aplati et Ioan Lloyd transforme. Juste avant le retour de Jono Ross, l'ouvreur des Sharks, Alan MacGinty, ramène son équipe à 7 - 6. Après deux pénalités réussies de chaque côté, il faut attendre la 75ème pour voir un magnifique jeu de pied digne de footballeurs entre Alan MacGinty et Luke James permettant d'avancer rapidement vers l'en-but, puis avec des petits tas rapides l'aile s'ouvre pour que le numéro 15 aplatisse. Sale obtient une dernière pénalité sur la sirène, montant le score final à 13 - 20 pour les Sharks.

Wasps 17 - 22 Northampton

La première mi-temps de ce match fut à sens unique, en faveur de Northampton. L'ouvreur James Grayson débloque le compteur à la 13ème minute avec une pénalité. À l'attaque, à la 20ème, sur l'aile droite, tout d'abord, Northampton gagne du terrain, fait circuler le ballon rapidement et n'hésite pas à changer de sens pour créer des brèches. Grâce à cet effort, le troisième ligne, Shaun Adendorff aplati le premier essai du match. Les Wasps tentent mais n'y arrivent pas et leur pilier droit, Kieran Brookes, commet une faute défensive, lui coûtant un carton jaune. Moins de deux minutes plus tard, c'est le numéro 7 des Wasps, Gabriel Oghre, qui fait une faute grossière et prend lui aussi un jaune. Northampton en profite pour marquer deux essais supplémentaires avant le retour des joueurs expulsés. Chacun d'eux sur une poussée collective qui enfonce la défence des Wasps. À la mi-temps, le score est de 22 à 0 en faveur des Saints. La deuxième période est toute autre, les Wasps se réveillent et marque dès la reprise sur l'aile gauche. Revenus à 10 - 22, ils persévèrent et obligent les joueurs de Northampton à la faute, Pierce Francis écope d'un jaune. Les Wasps inscrivent un deuxième essai à la 67ème, juste après ce carton. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant, Northampton s'impose chez les Wasps 22 à 17.

Bath 15 - 28 Harlequins

Après cinq défaites d'affilées, Bath n'y arrive toujours pas et perd chez eux face aux Harlequins. Après une pénalité de chaque côté, ce sont les Harlequins qui marquent le premier essai de la rencontre. En enchaînant les passes après contacts, ils remontent tout le terrain, jusqu'à ce que leur troisième ligne, Alex Dombrandt aplatisse entre les perches. Deux pénalités passées plus tard, les Harlequins enfoncent le clou et l'arrière Aaron Morris inscrit le deuxième essai de la rencontre. À la pause, les londoniens mène au score 21 - 3. Après la pause, sur une bonne prise en touche, Bath s'organise collectivement, pousse, le talonneur Tom Dunn sort du maul et aplati. Rhys Priestland transforme et permet à son équipe de revenir à 11 points. Cinq minutes plus tard, le joueur de bath Semesa Rokoduguni prend un jaune. En supériorité numérique, les Harlequins inscrivent un troisième essai et Josh Matavesi, trois-quarts centre de Bath, prend un carton jaune pour plaquage haut. En fin de match, Bath marque un deuxième essai. Score final 15 - 28, même à domicile, c'est une sixième défaite concédée par le club de Bath, 10ème du championnat anglais.

Leicester 41 - 24 Worcester

Les essais ont été nombreux sur la pelouse de Leicester samedi après-midi. Pourtant, le seul essai de la première mi-temps arrive à la 22ème minute, sur un essai collectif. C'est le talonneur des Leicester Tigers, Julian Montoya, qui aplatis et inscrit son premier essai en seulement deux matchs joués pour le club. En seconde période, le deuxième ligne Graham Kitchener prend un carton jaune à la 46ème, ce qui va permettre aux Tigers d'aller inscrire plusieurs essais. Notamment Julian Montoya qui marque son deuxième essai dans le match. Cinq minutes plus tard, c'est au tour du troisième ligne Jasper Wiese d'en inscrire un, après arbitrage vidéo. Il en inscrira un 2ème à la 72ème. Toujours à 14 contre 15, Worcester parvient à répondre, grâce à Richard Palframan, le pilier tout juste rentré. Dix minutes plus tard, un autre remplaçant brille, Tom Youngs offre le 4ème essai pour Leicester. À la 68ème, le trois-quarts centre Oli Morris intercepte une passe des Tigers et part seul, jusqu'à l'en-but adverse. 34 - 17 à dix minutes de la fin, les deux équipes ne lâchent pas. Leicester inscrit un 5ème essai et l'arrière des Warriors, Perry Humphreys marque le 3ème essai de son équipe, seul sur l'aile droite. Score final 41 - 24, les défenses ont souffert et les Leicester Tigers empochent le bonus offensif.

London Irish 32 - 26 Gloucester

Le match débute tambour battant, dès la première minute, alors que le demi de mêlée de Gloucester, Willi Heinz, tente de dégager au pied, il se fait contrer par le deuxième ligne Adam Coleman qui s'y blesse, il parvient à garder le ballon et permet à son partenaire Blair Cowan d'inscrire le premier essai de la rencontre. Si tôt le renvoi effectué, Gloucester récupère le ballon et Henry Trinder aplati. Moins de six minutes plus tard, les London Irish marquent leur deuxième essai grâce à une longue passe de l'ouvreur Paddy jackson qui lance Ollie Hassell-Collins jusqu'à l'en but. Seulement 12 minutes de jeu et Gloucester inscrit lui aussi un essai par Alex Craig. Tous les points de la première période ont eu lieu dans le premier quart d'heure du match. Le pilier Ciaran Knight prend un carton jaune juste avant la seconde période. Au retour du vestiaire, les London Irish, en supériorité numérique marquent un nouvel essai, le deuxième de Blair Cowan. Ils accentuent le score avec une poussée collective qui mène à l'essai. Cinq minutes plus tard, Gloucester répond par un essai du trois-quarts centre Mark Atkinson. Dans les dix dernières minutes, l'arrière des London Irish, Thomas Parton, inscrit le 5ème essai de son équipe et Alex Craig marque son deuxième et dernier essai du match juste avant le coup de sifflet final. Les London Irish battent Gloucester avec le bonus sur un score de 32 à 26.

Newcastle 9 - 15 Exeter

Pour la dernière rencontre de la 8ème journée, Newcastle recevait Exeter. Dans ce match disputé, c'est Newcastle qui ouvre le score, grâce à une pénalité de Joel Hodgson qui rentre après avoir heurté les deux poteaux. À la quinzième minute, Exeter obtient une mêlée à cinq mètres de l'en-but de Newcastle. Sam Simmonds, sort côté droit, la défense de Newcastle laisse un trou et le troisième ligne parvient à aplatir. Son frère, Joe Simmonds, transforme l'essai. Newcastle pousse et gagne une pénalité après que le deuxième ligne d'Exeter, WIll Witty, réalise un plaquage sans ballon, Joel Hodgson permet à son équipe de revenir à un point. À la mi-temps, Exeter mène 10 à 6. C'est la 50ème, le demi de mêlée sud-africain, Louis Schreuder, est contré sur son dégagement et permet à Exeter d'aller inscrire un deuxième essai côté opposé, avec longue passe, Alex Cuthbert réalise une belle course et aplati mais la transformation ne passe pas. Juste avant l'heure de jeu, Newcastle passe une troisième pénalité, pas assez pour remonter au score, Exeter s'impose au Kingston Park 15 - 9.