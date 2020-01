Les Saracens vont-ils laisser partir dès à présent leur arrière international Liam Williams ? Selon la presse anglaise, le Gallois de 28 ans (65 sélections) pourrait faire l'objet d'un départ avec effet immédiat vers les Scarlets, où il a déjà évolué de 2011 à 2017. Une manière pour les Sarries d'alléger leur masse salariale et de faire face au scandale du salary cap.

Pour rappel, les champions de Premiership ont été pénalisés de 35 points au classement et d’une amende d’environ 6 millions d’euros, il y a deux mois. Ils sont désormais contraints de réduire leur masse salariale et donc de se séparer de certains joueurs aux salaires trop importants.

Le nouveau chef exécutif intérimaire du club, Edward Griffiths, a révélé que des joueurs pourraient partir dès maintenant pour respecter le plafond de la saison en cours. Une décision qui viserait les joueurs les plus âgés et ceux en fin de contrat (juin 2020), selon le directeur du rugby Mark McCall. C'est le cas de Liam Williams, dont le départ annoncé pendant le Boxing Day pourrait ainsi prendre effet plus tôt que prévu puisque que le joueur, blessé à la cheville à l'échauffement en demi-finale de Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, n'a plus joué depuis. Mark McCall est revenu sur son futur départ en conférence de presse mercredi matin : « Son départ avant la fin de la saison est une possibilité, effectivement. Liam a décidé de retourner aux Scarlets, au Pays de Galles, pour des raisons familiales. Il a été brillant ici. Peu importe le salary cap, il allait retourner au Pays de Galles. Reste à savoir quand. »

Par Marianne Calero