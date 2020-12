Harlequins 19 - 27 Bristol

Après sa lourde défaite à domicile face au Racing 92 en Champions Cup, les Harlequins voulaient réagir, c'est raté. Opposés aux Bears de Bristol, les Londoniens avaient pourtant fait un bon début de match en menant 9-0 jusqu'à la 39ème minute. Moment choisi par Luatua pour percer et donner à Thomas pour le premier essai des visiteurs. Mais en deuxième période, les Bears ont tout emporter sur leur passage en inscrivant trois essais supplémentaires par Luatua, capitaine omniprésent, Randall et Adeolokun. Ce dernier inscrivait l'essai synonyme de bonus offensif et l'essai en solo de Marcus Smith ne changeait rien. Bristol est deuxième tandis que les Quins sont cinquièmes.

Exeter 28 - 20 Gloucester

Une fois n'est pas coutume, les Chiefs n'ont pas eu la vie facile à Sandy Park face à des "Cherries and White" en confiance après leurs succès à l'arrachée face à l'Ulster en Coupe d'Europe. C'est même les visiteurs qui vont ouvrir le score sur une pénalité de Lloyd Evans et le centre des Chiefs Ian Whitten va même écoper d'un carton jaune. Mais finalement, ce sont bien les locaux, à 14, qui vont inscrire le premier essai par Jonny Gray (34e). Mais la deuxième mi-temps va démarrer tambour battant pour les champions en titre avec deux essais de Devoto et Sam Simmonds. Malgré le doublé de Toby Venner pour Gloucester (63e, 75e), c'est bien Exeter qui va l'emporter avec en plus le bonus offensif sur encore une fois une réalisation de Sam Simmonds (71e), tout simplement monstrueux depuis le début de la saison avec déjà huit essais en seulement quatre matchs. Exeter est premier avec 20 points pris sur 20 possibles. Gloucester pourra avoir des regrets avec une pénalité manquée par Evans en toute fin de rencontre qui aurait pu donner le bonus défensif aux siens.

Northampton 29 - 10 Worcester

Enfin une victoire pour Northampton. Cela faisait quatre mois que les Saints n'avaient plus gagné le moindre match, pire presque un an qu'ils ne l'avaient plus emporté dans leur antre du Franklin's Gardens. Les Saints vont rapidement mener 10-0 après un bon début de match et un essai de pénalité. Mais les Warriors vont répondre avec brio avec un superbe mouvement conclu par Searle. Mais ensuite, plus grand chose pour les visiteurs qui vont laisser leurs adversaires dérouler. Trois essais supplémentaires inscrits par Mitchell (29e), Biggar (65e) et Haywood (78e) vont envoyer les Saints vers un succès bonifié. Les coéquipiers de l'international Courtney Lawes remontent à la septième place tandis que Worcester est la nouvelle lanterne rouge du championnat.

Sale 23 - 26 Wasps

Match à couteaux tirés entre Sale et les Wasps. La première demi-heure va se résumer à une pénalité de chaque côté mais le premier essai inscrit par Marland Yarde (32e) sur un gros travail des trois quarts des Sharks va donner le tempo de la rencontre. Car dès le début de la seconde période, Charlie Atkinson, 19 ans, va transpercer la défense en solo et remettre les Wasps dans la rencontre. Et à peine quatre minutes plus tard, c'est Tom Cruse qui va marquer sur un ballon arraché par Barbeary. Les Wasps vont même mener 26-16 grâce à la botte du All Black Lima Sopoaga. Yarde va inscrire un doublé mais cela ne suffira pas. Les Wasps s'imposent d'une courte tête et réalisent le gros coup de cette journée.