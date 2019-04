Newcastle 22 – 27 Leicester

Le match de la peur a tourné à l’avantage des Tigers. Grâce notamment à un doublé de Guy Thompson (48e et 68e) et à la précision au pied de l’ouvreur international George Ford, Leicester s’est ôté une belle épine du pied dans la course au maintien. Sur une inquiétante série de trois défaites consécutives, ils ont su relever la tête. Du côté des Falcons, le demi de mêlée Sonatane Takulua a inscrit 17 des 22 points de son équipe. Une belle performance qui n’a pas permis à Newcastle de l’emporter.

Gloucester 27 – 23 Bath

Gloucester n’en finit pas de confirmer semaines après semaines. Quatre essais inscrits pour les partenaires de Danny Cipriani et une troisième place qui se dessine. Après une entame de match totalement à l’avantage de Bath avec deux essais inscrits, la machine Rouge et Blanche s’est mise en route en deuxième période. De son côté, Bath pointe à la septième place et ne devrait plus rien avoir à jouer jusqu’à la fin de la saison.

Harlequins 19 – 20 Northampton

La rencontre fut très serrée entre les deux formations. Northampton inscrivait le premier essai dès la 13e minute par Tuala et menait à la pause. Les Harlequins n’ont pas tardé à réagir au retour des vestiaires par Clifford (47e). Mais Northampton n’a jamais abdiqué et a arraché la victoire grâce à un essai de Micthell (78e) transformé par Grayson entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt. Grâce à ce succès, Northampton s’est donné le droit de rêver à une éventuelle demi-finale.

Worcester 39 – 17 Sale

Qu’est-ce que cette victoire fait du bien à Worcester ! Cinq essais inscrits, du spectacle, un triplé de l’ailier gallois Josh Adams et voilà les Warriors un petit peu plus sereins vis-à-vis de la lanterne rouge Newcastle. Worcester a donné une véritable leçon aux Sharks en construisant patiemment son succès au fil de la deuxième période. Avec cette défaite, Sale dit quasiment adieu aux demi-finales.

Bristol 23 – 21 Saracens

Malgré une équipe expérimentée alignée au coup d’envoi, les Saracens sont tombés sur la pelouse de Bristol. Les locaux ont inscrit deux essais par Luatua (46e) et Thomas (63e). La décision s’est faite dans les tous derniers instants lorsque Ian Madigan inscrivait la pénalité de la gagne dans les arrêts de jeu (81e). Les Saracens pensaient tenir la victoire grâce à l’essai de Adams-Hal (69e) mais ils se sont fait surprendre. Après trois victoires de rang, les Sarries sont stoppés de peu par une équipe de Bristol neuvième au classement. Les Saracens conservent leur deuxième place.

Exeter 19 – 26 Wasps

Après la superbe série de cinq victoires consécutives d’Exeter, le leader a plié face aux Wasps ! Pour réaliser cet exploit, les Wasps ont inscrit quatre essais aux Chiefs dont un de l’ancien pilier du Stade Français Zurabi Zhvania (61e). La réaction d’Exeter fut trop tardive avec l’essai du talonneur remplaçant Jack Yeandle (69e). Grâce à cette victoire, les Wasps se remplacent et ne sont plus qu’à trois points du dernier qualifié pour les demies finales de cette Gallagher Premiership, les Harlequins.