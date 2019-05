A 31 ans, il est seulement le second joueur après Jimmy Gopperth à cumuler ces deux récompenses individuelles la même année. L'Anglais, qui compte 16 sélections mais à qui le sélectionneur Eddie Jones préfère Owen Farrell et George Ford, a été l'artisan principal de la qualification de Gloucester pour la phase finale du championnat. "Il possède probablement la meilleure technique que j'ai vue sur un demi d'ouverture du point de vue offensif, il bute bien et il est extrêmement rapide", a souligné son coach Johan Ackermann.