Premiership - Charles Piutau (Bristol) joueur le mieux payé en Europe

Quand on pense aux stars qui arpentent les terrains de rugby en Europe, le joueur qui perçoit le plus gros salaire n'est pas forcément celui que l'on croit. C'est l'ancien All Black Charles Piutau qui a la chance de ce statut avec une rémunération qui grimpe à 1 million de livres annuel. Recruté à l'Ulster, le spécialiste du rugby à 7 était la tête de gondole de l'été des Bristol Bears, à peine promus en Premiership. Malgré une grosse blessure à l'épaule contractée lors du dernier match de préparation, l'arrière polyvalent a pu revenir mi-novembre et jouer cinq matchs de championnat ponctués de deux essais.

Test Match - Charles Piutau (Nouvelle Zélande) contre la France en novembre 2013Icon Sport

Passé par les Wasps et l'Irlande du Nord, le natif d'Auckland a quitté son pays depuis 4 ans et a suivi celui qui partageait son quartier, l'autre All Black Steven Luatua en rejoignant Bristol et renonçant aux All Blacks. D'ailleurs ce dernier fait lui aussi partie des 10 joueurs les mieux payés au monde à l'aube de cette saison (650 000£) selon le classement du site WalesOnline. Bristol, qui a misé sur ce recrutement de luxe, pointe actuellement à la 10e place de Premiership.

Test Match - Steven Luatua (Nouvelle-Zélande) contre l'Italie en novembre 2016Icon Sport

Aucun Français dans ce lucratif top 10 mais plusieurs joueurs évoluant en Top 14. C'est le cas d'Aaron Cruden, Ma'a Nonu à l'époque où le classement a été dévoilé ou Nicolas Sanchez qui n'avait pas joué pour le club parisien mais avait déjà signé son contrat.

Top 10 des joueurs les mieux payés du monde

1. Israel Folau (Waratahs) 1.14M£

Test Match - Israel Folau (Australie)Icon Sport

2. Dan Carter (Kobe Steelers) 1.1M£

3. Matt Giteau (Suntory Sungoliath) 1.1M£

4. Charles Piutau (Bristol) 1M£

5. Aaron Cruden (Montpellier) 680 000 £

6. Steven Luatua (Bristol) 650 000 £

7. Dan Biggar (Northampton) 600 000 £

Test Match - Dan Biggar (Pays de Galles)Getty Images

8. Ma'a Nonu (avant son départ de Toulon) 600 000 £

9. Nicolas Sanchez (Stade français) 581 824 £

10. Michael Hooper (Waratahs) 572 000 £