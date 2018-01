Gloucester : Matt Banahan s'engage

Le trois-quart Anglais qui a fait ses débuts avec Bath en 2006 va quitter le club à la fin de la saison. Âgé de 31 ans et avec ses 175 matchs de Premiership au compteur, Matt Banahan est le joueur de l'effectif de Bath présent depuis le plus longtemps. Son club lui a pourtant proposé un nouveau contrat mais il a préféré partir du côté de Gloucester. L'Anglais compte 16 sélections avec le XV de la Rose et une participation à la coupe du monde 2011.