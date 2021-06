Perpignan et Bourg champions, des derbys en barrage... Ce qu'il ne fallait pas rater ce week-end

Perpignan de retour dans l'élite !

L'USAP a remporté le championnat de France de Pro D2 après son succès en finale face à Biarritz (33-14). Au terme d'un match que les coéquipiers de Melvyn Jaminet (20 points inscrits) on largement dominé, les Catalans sont justement récompensés après leur grosse saison. Ils évolueront donc en Top 14 l'année prochaine. Biarritz est forcément le déçu de cette finale, mais tentera de se rattraper avec le barrage d'accession le week-end prochain... Face à Bayonne !

Des barrages entre rivaux

Parce que oui, les Biarrots rencontreront donc les Bayonnais, qui ont finalement terminé 13e du championnat. La 26e et dernière journée du Top 14 se déroulait ce week-end et a donc vu la défaite des Ciel et Blanc sur sa pelouse, face au Stade français (9-12). Un résultat qui, combiné au succès bonifié de Pau contre Montpellier (41-25) condamne l'Aviron. Le Stade français profite de son côté de cette victoire pour devancer in-extremis Castres et Toulon pour une place dans les 6 premiers. Les Parisiens rencontreront en barrage... le Racing 92, pour un derby francilien. Les Racingmen ont largement dominé Brive (55-12), mais échouent à un petit point d'une qualification directe en demi-finale. Le dernier barrage opposera l'UBB à Clermont.

Nationale : Bourg-en-Bresse sacré, Narbonne se console avec la montée

Bourg-en-Bresse empoche le gros lot ! Les Bressans se sont montrés plus forts que Narbonne pour remporter le titre de Nationale (26-16). Les Violet ont fait la différence avec leur gros pack de devant et ont puni les Narbonnais. Ces derniers peuvent toujours se consoler en se disant que la montée en Pro D2 était déjà acquise la semaine passée, grâce à leur succès à Nice. Bourg-en-Bresse et Narbonne croiseront donc de nouveau le fer l'année prochaine, en deuxième division.

Grosse inquiétude pour Ollivon

Nous jouons la 14e minute du match entre Castres et Toulon lorsque le capitaine du XV de France Charles Ollivon perce dans la défense castraise. Il est finalement stoppé par Mathieu Babillot mais se tord le genou dans sa chute. Une image alarmante qui laisse craindre une lourde blessure pour le troisième ligne. Grosse inquiétude alors que les Bleus partent dans un mois pour la tournée en Australie. Des examens doivent être passés. À noter aussi la sortie sur blessure de Romain Ntamack contre l'UBB, mais qui semble moins sérieuse.

Biggar et Lawes vers Toulouse ?

Les deux joueurs de Northampton intéressent le Stade toulousain, qui serait prêt à faire de ''belles offres'' aux deux internationaux pour les attirer dans ses filets, selon TheRugbyPaper. Toulouse souhaiterait toutefois que l’ouvreur gallois (31 ans) et le polyvalent 2e ligne/3e ligne anglais (32 ans) se retirent de la Tournée des Lions, pour laquelle ils ont été convoqués, du 3 juillet au 7 août prochain, en Afrique du Sud, pour faire la préparation avec le quintuple champion d'Europe. Affaire à suivre...