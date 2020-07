Pas de finales à Marseille, Maitland reste aux Saracens... Les 5 infos de ce jeudi ☕

Marseille n'accueillera pas les finales de Coupes d'Europe 2020...

Les finales de Coupes d'Europes n'auront pas lieu à Marseille cette année comme initialement prévu ! "Le comité directeur de l’EPCR et le comité local d’organisation de Marseille se sont mis d’accord sur le fait qu’il n’y avait pas de garanties suffisantes en termes de sécurité pendant la crise sanitaire pour organiser des événements sportifs majeurs au Stade Vélodrome" détaille le communiqué de l'EPCR. L'instance européenne doit donc trouver et désigner une ou deux villes hôtes pour accueillir les deux finales qui doivent se dérouler le week-end des 16-17-18 octobre.

...mais hérite de celles de l'édition 2021

Par conséquent, Marseille et son Stade Vélodrome accueilleront les finales des compétitions européennes en 2021, le week-end des 21 et 22 mai, alors que celles-ci devaient se dérouler au Tottenham Hotspur Stadium. L'enceinte londonienne recevra finalement les finales de l'édition 2021-2022. L'EPCR précise également que "les billets achetés pour les finales de cette saison seront valables pour les matchs de 2021, sans changement de catégorie ni de siège, et tous les détenteurs de billets seront contactés par email dans un délai de 48 heures avec des informations sur la manière d’obtenir un remboursement s’ils le souhaitent".

Maitland rempile chez les Saracens

Un temps annoncé à Glasgow, l'ailier international écossais Sean Maitland (31 ans, 49 sélections) a finalement prolongé aux Saracens. Le joueur d'origine néo-zélandaise, aux Sarries depuis 2016, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2022. Après l'ailier Alex Lewington et l'ouvreur Manu Vunipola, c'est un autre joueur de talent qui évoluera en deuxième division la saison prochaine, à cause de la relégation administrative du club londonien.

Un Springbok retourne au pays

Les Lions de Johannesburg ont annoncé le retour du pilier international Ruan Dreyer (29 ans, 4 sélections). Parti à Gloucester en 2018 après deux finales perdues de Super Rugby, le pilier droit n'a que très peu joué outre-Manche (7 matchs, une titularisation en deux saisons). Dreyer tentera donc de se relancer dans son club de coeur.

Un trophée Ibrahim Diarra voit le jour

Le match de préparation prévu le 21 août prochain (19h30) entre Montauban et Castres, sera la première édition du Trophée Ibrahim Diarra. Un hommage à l'ancien troisième ligne des deux clubs décédé en décembre dernier. La deuxième manche entre les deux clubs est d'ores et déjà programmée pour l'été 2021. Elle aura lieu cette fois-ci à Castres.