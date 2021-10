"Bourga" est probablement le grand absent de la liste de Fabien Galthié pour la tournée d'automne. Et ce n'est pas pour déplaire à son club de La Rochelle. Depuis son ascension au plus haut niveau lors l'exercice 2017-2018, le gamin de Gimont s'est mué en joueur incontournable du côté de Marcel-Deflandre. Avec près de 90 matchs professionnels disputés à seulement 24 ans, le talonneur commence à devenir, année après année, l'une des véritables gueules de notre championnat de France.

Certaines de ses actions restent particulièrement en tête, comme sa chevauchée fantastique (plus de 70 mètres de course) ponctuée d'un essai face à Toulon, à l'hiver 2018. Sa tonicité, son profil de dynamiteur et sa qualité reconnue de gratteur de ballons font de lui un sacré animal une fois sur le terrain.

Pierre Bourgarit n'a pas été appelé par Fabien Galthié pour la tournée d'automne.Icon Sport

Ses performances lui ont donc valu d'être sélectionné à cinq reprises avec le XV de France ces dernières années. Au point, semble-t-il, de griller la politesse à l'ancien "numéro 1 bis" Camille Chat dans la hiérachie des talonneurs tricolores. Oui mais voilà, le Gersois d'origine a lui-même vu Peato Mauvaka et surtout Gaëtan Barlot lui passer devant pour disputer les tests matchs d'automne avec les Bleus. Une petite surprise pour celui qui a réalisé une dernière saison pleine et très convaincante (26 matchs joués, 9 essais inscrits).

L'hyperactif Pierre Bourgarit a en tout cas démarré l'exercice 2021/2022 dans la peau d'un titulaire indiscutable du côté du Stade rochelais (sept titularisations en huit journées), formation avec laquelle il a récemment disputé deux finales (Coupe d'Europe et Top 14). C'est donc fort logiquement qu'il figure dans la liste des nommés.