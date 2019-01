Oscars Midol : BMW Oscars Amateurs : Grande fête à Rouen ce mercredi soir

En présence des Présidents Jean-Louis Louvel et Eric Leroy, de l'ensemble des personnalités politiques, économiques et médiatiques de Rouen, c'est tout un club au grand complet qui sera mis à l'honneur. Un club consacré à la fois par son actuel parcours exceptionnel et par son rôle de formation auprès des jeunes dans une ville et une Région qui se passionne et se mobilise chaque jour davantage pour le rugby.

Ainsi, l'ensemble des clubs de la Normandie ont été conviés à l'événement. La cérémonie sera animée par Clémentine Sarlat (19h) avant le cocktail dînatoire offert à tous par BMW Rouen Horizon.