Ce n’est sûrement pas la dernière fois que Matthieu Jalibert figure dans cette rubrique d’Oscar de la semaine. Face à Bayonne, le demi d’ouverture qui vient de fêter ses 22 ans vendredi s’est offert un beau cadeau d’anniversaire en réalisant une performance aboutie. En 66 minutes jouées, Jalibert a eu largement le temps d’affoler la défense basque surtout lors de la première période où il a été intenable en marquant d’ailleurs le premier essai de la rencontre au terme d’un numéro en solo. Sans le demi d’ouverture à la baguette, le score n’aurait certainement pas été le même et le bonus, déjà en danger, aurait pu s’envoler malgré une prestations collective plus que satisfaisante.

Cette performance fait évidemment rappeler que Jalibert est tout proche du XV de France, lui qui avait été appelé cet automne pour préparer les premières échéances des Bleus. Mais à côté, Romain Ntamack a fait fort notamment face à l’Irlande et Jalibert n’a pas encore eu l’occasion d’exprimer tout son potentiel au niveau international. Mais cette opportunité, si les performances du genre s’enchaînent, devrait arriver d’ici peu. En tout cas, que le rugby français se rassure, la relève au poste de numéro 10 est largement assuré sans oublier des joueurs comme Louis Carbonel mais aussi d’autres étoiles montantes comme Léo Berdeu.

Urios : "Il faut lui dire les choses vraies car il a besoin de les entendre"

Le manager de l'UBB, satisfait après le match, s'est exprimé au sujet du natif de Saint-Germain-en-Laye : "Matthieu fait toujours le boulot. C’est un joueur de classe incroyable. Ses qualités sont désormais connues. On avait vu des failles chez les Bayonnais qu’on avait envie d’exploiter, une certaine cassure entre les avants et les trois-quarts où il pouvait y avoir des absences. Il s’entraîne bien, travaille bien. Il avait une opportunité aujourd’hui, il l’a saisie. Il a été très bon en première mi-temps, un tout petit peu moins bon en deuxième, un peu à l’image de l’équipe. Ça lui a fait du bien de retrouver l’équipe de France, ça lui a fait du bien aussi de retrouver l’équipe de Bordeaux. Mais c’est un garçon facile. Il faut juste lui dire les choses vraies car il a besoin de les entendre. C’est un joueur de classe, comme je n’en ai pas eu beaucoup dans ma carrière. Il voit vite, il comprend vite, il sent les choses et il a cette accélération terrible."