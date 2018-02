Bosviel et Esclauze honorés le 12 février à Sapiac

A l’invitation du président du Midi Olympique, Jean-Michel Baylet, des deux coprésidents du club, Jean François Reygasse et Thierry Eychenne, en présence de Madame le Maire, Brigitte Barrèges, et de l’équipe au grand complet, lundi 12 février au salon VIP de Sapiac, Jérôme Bosviel recevra l’oscar Midi Olympique de décembre pour son parcours assez exceptionnel et son nouveau record de points établi. Cet attaquant sait tout faire et, en prime, il compte un pied en or ! Si Montauban monte en Top 14, Bosviel sera sûrement consacré meilleur joueur du Pro D2, tellement il sait aujourd’hui profiter de la formidable dynamique collective qui fait aujourd’hui de Montauban un candidat légitime à l’accession. "J’aime le rugby de mouvement et d’instinct. J’aime me donner du plaisir sur le terrain et en donner aux supporters dans les tribunes. Mais ce que j’aime le plus c’est gagner." Une obsession pour ce régulateur : "J’ai débuté le rugby à l’âge de 5 ans à Bergerac, puis Dax, puis Lyon et Bourgoin avant de m’épanouir à Montauban…" Les mille convives attendus, partenaires, supporters et anciens seront lui montrer l’attachement d’un tout club. Idem pour le capitaine Pierrick Esclauze, porte-drapeau de ce club, longtemps blessé aux cervicales qui reprend son rang et qui recevra l’Oscar des Barbarians et une invitation toute particulière... Une grande fête s’annonce.