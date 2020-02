"On a défendu comme des chiens jusqu’au bout"… Le Top des déclas du week-end

" On a défendu comme des chiens jusqu’au bout, ce n’était pas facile. On a relevé le défi physique "

Auteur d'un 18/19 au plaquage, Gaël Fickou s'est imposé comme leader de la défense, confirmant les attentes de Shaun Edwards, emmenant dans son sillage le reste de l'équipe avec 95 % de plaquages réussis.

" Les Français ont marqué leurs essais en profitant de nos erreurs "

23, c'est le nombre de fautes de main commises par les Anglais dont deux par le capitaine du XV de la Rose. Owen Farrell a reconnu que les maladresses anglaises ont profité aux Bleus, leur permettant d'asseoir leur domination dès l'entame de match.

" La France a très bien joué, surtout en première période. C'est une équipe jeune, ils construisent quelque chose et on a eu du mal à s'aligner sur leur intensité "

Chien qui aboie ne mord pas. Eddie Jones avait promis l'enfer à un XV de France rajeunie. Force est de constater que les Bleus ont éteint les ardeurs anglaises dès les premières minutes du match, finissant la première mi-temps avec un cinglant 17-0. Lucide, l’entraîneur anglais s'est exprimé à la suite de la rencontre et se tourne désormais vers la Calcutta Cup.

" C'était une erreur de gamin "

On joue la 51e minute du match lorsque Hogg va conclure dans l'en-but une belle action écossaise. Au moment d'aplatir, le ballon lui échappe des mains à la stupeur générale. Cet essai offrait au XV du Chardon un retour au tableau d'affichage. Il n'en sera rien et l’Écosse s'incline 19-12, empochant seulement un bonus défensif comme lot de consolation. Le joueur s'est fustigé et a présenté ses excuses à ses coéquipiers après le match.

" On n'a joué qu'une mi-temps "

Le dénouement est cruel pour Matthias Haddad les Bleuets. Après une triste première mi-temps, les jeunes Français affichait un tout autre visage et croyait fort au match nul après l'essai de Dumortier à la 75e. Mais les Anglais ont répliqué sur le gong en inscrivant un essai à la 80e, au grand dam des supporters présents au stade des Alpes.

" Tous les titres sont bons à prendre "

L'objectif était le titre et Brice Dulin s'en félicite. Les Racingmen ont remporté la première édition de l'In Extenso SuperSevens au terme d'une finale maîtrisée face à la Section paloise (28-12). Un joueur a brillé en particulier : Antoine Gibert, désigné homme du tournoi, bien aidé par ses aînés Juan Imhoff et Brice Dulin.