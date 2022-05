La tentation de l'étranger pour Ntamack, Darracq chez les Bleues... Les cinq infos de ce mardi !

Le demi d'ouverture de Toulouse et du XV de France Romain Ntamack, qui vient de prolonger jusqu'en 2028 dans son club de toujours, n'avait "aucune raison d'aller voir ailleurs", affirme-t-il dans un entretien à l'AFP, sans exclure de "tenter une expérience à l'étranger" un jour si l'opportunité se présente.

Le reste de l'interview à lire ici.

Comme l'avait récemment révélé Midi Olympique, le technicien du XV de France féminin Thomas Darracq monte en grade. En effet, la Fédération française de rugby a annoncé ce mardi qu'il était nommé sélectionneur-entraîneur des Bleues, récentes deuxièmes du Tournoi des 6 Nations. Annick Hayraud reste quant à elle manager de l'équipe.

Recruté en 2020 pour prendre le rôle d'entraîneur des lignes arrières aux côtés de Patrice Collazo, Julien Dupuy ne sera pas prolongé à l'issue de la saison comme l'annonce L'Équipe.

Il ne sera donc pas de la nouvelle aventure toulonnaise la saison prochaine conduite par le duo Azéma-Mignoni. Son contrat prenant fin au 30 juin 2022, il va donc tenter une nouvelle expérience, un nouveau défi ailleurs que sur la rade varoise.

Keith Earls continuera sa carrière, au minimum, jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2023. L'ailier de 34 ans évoluant au Munster a disputé 14 rencontres cette saison mais n'a plus porté le maillot du XV du Trèfle depuis l'Automn Nation Series en novemnre dernier. Le joueur aux 96 sélections et aux 34 essais internationaux avait révélé, en octobre 2021, souffrir de bipolarité.

Alors que les sélections féminines à 7 ont bouclé leur aventure sur le circuit mondial lors de l'étape de Toulouse, et qu'il ne reste plus qu'un tournoi à disputer pour les hommes, World Rugby a dévoilé ce mardi le calendrier des Sevens Series 2023. La France accueillera notamment une étape les 12, 13 et 14 mai.