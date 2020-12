Ntamack forfait pour le début du Tournoi, nouvelle arrivée à Vannes.. Les 5 infos de ce mercredi

Ntamack forfait contre l'Italie et probablement l'Irlande

Romain Ntamack, opéré d'une double fracture de la mâchoire, sera absent entre six et huit semaines, a indiqué mercredi l'encadrement toulousain, ce qui le privera du match du XV de France en Italie, en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2021, et probablement du déplacement suivant en Irlande. Opéré cette semaine, l'ouvreur de Toulouse et des Bleus s'est fait poser des plaques. "Son temps d'indisponibilité est aux alentours de six à huit semaines", a indiqué l'entraîneur des arrières toulousains Clément Poitrenaud avant le déplacement samedi à Montpellier en Top 14.

Perpignan : ça coince pour la venue de Urdapilleta

En quête d'un ouvreur pour la saison prochaine, l'Usap était en contacts avancés avec Benjamin Urdapilleta (34 ans, 16 sélections). Mais ce dossier vient de connaître un coup d'arrêt, les deux parties n'étant pas parvenues à trouver un accord. Le Castrais s'éloigne donc de Catalogne alors que les recruteurs ont activé d'autres pistes, menant à des demis d'ouverture Jiff.

L'international argentin Bruni s'engage à Vannes

Le troisième ligne international argentin Rodrigo Bruni s'est engagé avec Vannes, étonnant 2e de Pro D2, jusqu'à la fin de la saison plus une avec option, a annoncé mercredi le club breton. Le natif de Tandil, âgé de 27 ans et qui compte 7 sélections avec les Pumas, était titulaire lors de la victoire historique sur la Nouvelle-Zélande (25-15) et lors des deux matches nuls obtenus face aux Wallabies (15-15, 16-16) lors du dernier Rugby Championship en Australie. "C'est une opportunité et une fierté incroyable d'accueillir un tel joueur au sein du club. Je tiens à remercier Esteban Devich, ancien pilier argentin et entraîneur des avants du RCV, d'avoir facilité l'échange pour convaincre Rodrigo" de venir tenter l'aventure dans le Morbihan, a ajouté le technicien.

Bastareaud opéré du genou gauche

Le 3e ligne centre de Lyon Mathieu Bastareaud a été opéré mercredi à Lyon d'une rupture du tendon quadricipital du genou gauche, a-t-on appris de sources médicales. L'intervention, effectuée par le Dr Bertrand Sonnery-Cottet à l'Hôpital privé Jean- Mermoz , s'est bien passée, selon cette source. Le joueur âgé de 32 ans, titulaire dix fois en onze matches, qui s'est blessé au cours du match de Top 14 Brive -Lyon (12-8), dimanche, sera indisponible jusqu'à la fin de cette saison.

So'otala Fa'aso'o Supersub Myprotein de la 12ème journée de Top 14 sur La Grande Mêlée

Le joueur qui peut jouer deuxième ou troisième ligne est rentré à la place de Victor Lebas, dans la cage briviste donc. Et il a été l'un des éléments clés de la fin de match pour permettre aux Coujous d'arracher la victoire. Notre Supersub Myprotein a cassé trois plaquages et a franchi à une reprise, en toute fin de match. Une action qui a permis au CAB de ne plus être inquiété en fin de match et de rester dans le camp lyonnais. Avec un plaquage en plus et quatre courses balle en main, So'otala Fa'aso'o a rapporté 27,7 points. Multipliez cela par trois et vous obtenez un très beau score final de 83,1 points. Pour ceux qui avaient flairé le bon coup, c'était encore Noël !