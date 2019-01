Nos meilleurs vœux pour l'année 2019 !

Une course pour le Bouclier de Brennus effrénée, un Tournoi des 6 Nations plus que jamais incertain, et surtout une Coupe du monde au Japon au moins aussi excitante que les précédentes éditions...

Cette nouvelle année promet sans aucun doute de très beaux moments de rugby que toute l'équipe de Rugbyrama et de Midi olympique adorera partager avec vous. Tout en vous remerciant de votre constante fidélité, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour 2019.