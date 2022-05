Retrouver le goût de la Pro D2 pour Albi, la découvrir pour Chambéry. Tels sont les objectifs de ces deux clubs qui s'affrontent dimanche 15 mai en barrage de national. Lors de leur troisième confrontation cette saison, les deux équipes tenteront de se qualifier pour les demi-finales du championnat, dernière marche avant une montée directe dans l'échelon supérieur. Au match aller les hommes de Mathieu Bonello s’étaient imposés 30 à 19 sur la pelouse du Stadium municipal. Rebelote au retour, les Albigeois s’étaient à nouveau imposés 10 à 16 sur la pelouse du stade Mager. Le vainqueur de ce match affrontera Massy, premier de la saison régulière, sur matchs aller-retour à la fin mai.

Des Albigeois revanchards

Chambéry arrive en terre hostile chez des Albigeois revanchards. En effet, les Tarnais ont laissé passer leur chance de se qualifier directement pour les demi-finales en perdant sur la pelouse de Tarbes (14-8). Les Jaune et Noir auront donc à coeur de se racheter à domicile pour espérer rejoindre la deuxième division du rugby français. Championnat qu’ils n’ont plus disputé depuis la relégation de 2017. Mais les joueurs d’Albi ne sont pas en grande forme. Ils restent sur deux défaites en trois matchs. De plus, les albigeois ont du mal face aux clubs du top 6. Albi termine avec un bilan de 10 victoires et 3 défaites à domicile. Ces trois revers à domicile ont été concédés contre des membres du Top 6 : Valence-Romans (3ème ) 13-21 en novembre dernier , Soyaux-Angoulême (2ème) 10-30 en décembre et Nice (6ème) 17-23 en janvier.

Chambéry "sans pression"

Dans la peau de l’outsider, Chambéry a pour la première fois l’occasion de monter en Pro D2. Mais Cyril Villain, manager du Stade olympique sait que son équipe ne sera pas favorite : “On est dans la peau de l’outsider. Ils finissent devant nous au classement, ils jouent devant leur public dans un stade plein, ils ont l'expérience des phases finales”. Pour autant, l'entraîneur savoyard ne s'avoue pas vaincu : “L'objectif de début de saison était de se qualifier pour les phases finales, maintenant que c’est fait, on va tenter pleinement notre chance et essayer d’aller le plus loin possible”. Même si les deux matchs de la saison régulière se sont soldés par deux défaites, l’ex-joueur grenoblois a des raisons d’y croire : “On les a joués deux fois pour deux défaites. Mais les deux fois on était en capacité de gagner, c’est des petits détails qui nous ont coûté cher. On va donc y aller avec nos qualités en jouant notre jeu”. Un jeu “de vitesse et de circulation du ballon” face à une équipe albigeoise “très forte sur les fondamentaux et très puissante physiquement”, souligne l'entraîneur du Stade olympique . En attendant, les éléphants de Chambéry préparent ce match “sans pression”. “On ne va pas changer nos routines et nos habitudes”, déclare le tacticien chambérien. “On va essayer de faire la meilleure semaine d'entraînement possible avec plus de qualité et de concentration”, conclut-il avec optimisme.

Par Iker Lagrenade