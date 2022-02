En conférence de presse, le coach du SA XV Vincent Etcheto s'est montré assez cru avec ses adversaires : "Moi, j'aime bien quand les équipes jouent bien au rugby. Ils sont venus nous casser les pieds, ralentir le jeu, avec leurs armes, c'est très bien, avec un numéro 10 odieux... Je n'aime pas ça, je n'aime pas les gens qui se comportent comme ça sur un terrain. Ils sont venus faire un derby à l'ancienne, à la con (sic), ils ont pris trente points. Nous, on continue notre route, ils continuent la leur."

Son homologue Fabrice Landreau, entraîneur de Cognac, lui a donc répondu tout aussi sèchement : "Des leçons de monsieur Etcheto ? Non, je l'écoute à la télé, il parle super bien sur Canal+, il est formidable, c'est un grand technicien, il est bien habillé, il a un beau costume... On est juste venu pour essayer de prendre des points et sauver notre tête. Je lui souhaite le meilleur pour Angoulême, sa ville, ses joueurs. Mais ce match n'a pas du tout été violent. Ce n'est pas nous qui provoquons la dernière bagarre, ce n'est pas un dirigeant de Cognac qui a envahi le terrain pour créer encore des problèmes. Il faut qu'il reste un peu à sa place, qu'il dégonfle le bocal, et ça ira comme ça." Voilà qui est dit.