C'est peu dire que toute la Berjallie a souffert la saison dernière. Après un début de saison catastrophique, le CSBJ s'est vu obligé de lutter pour son maintien en Nationale pendant de longues semaines au coeur de l'hiver. Heureusement pour le CSBJ, une fin de saison de bien meilleure facture est venue quelque peu éclaircir le ciel au-dessud de Pierre-Rajon. Le manager, Sébastien Tillous-Borde ne veut pas vivre le même scénario, il s'est exprimé dans les colonnes de Midi Olympique : "Nous savons d’où nous venons. Le staff et les joueurs ont le devoir de transmettre aux nouveaux sur la culture du club, son identité et ce que nous avons mis en place tout au long de la saison passée. Les nouveaux doivent s’imprégner de ça pour bien s’intégrer et nous permettre d’être efficace dès le premier match."

Que les supporters du CSBJ se rassurent, la nouvelle saison s'annonce de bien meilleur augure. Les quelques entraînement déjà passés poussent à l'optimisme dans le staff. Les méthodes et le fonctionnement employés commencent réellement à porter leurs fruits : "La saison dernière, nous avons amené beaucoup de professionnalisme. Ils ont changé de manière de s’entraîner. Ils ont été choqués pendant six mois. Il y a eu un temps d’adaptation, sur le plan physique, mental. Dans le jeu, des choses vont encore changer, évoluer. L’an dernier, nous avons dû tout mettre en place de A à Z."

Pour rappel, Bourgoin débutera sa saison en Nationale sur le terrain du promu, Hyères-Carqueiranne le 3 ou 4 septembre prochain. Les Berjalliens enchaîneront ensuite par la réception de Narbonne pour leur première rencontre à la maison.