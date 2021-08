Narbonne : un concert de stars et des champions Toulousains pour 300 enfants

Mardi 24 août, rendez-vous à 21 heures au Château de l'Hospitalet et nulle part ailleurs ! Pour tous ceux qui connaissent déjà la magie du lieu, la route sera vite trouvée. Cette année, lors de son festival de jazz, Gérard Bertrand et ses équipes ont accueilli huit mille personnes en juillet, au cœur de quatre soirées mémorables en présence de Kendji Girac, l'immense Zucchero, l'incroyable Ibrahim Maalouf ou encore le surdoué Thomas Dutronc.

Pour les autres, cette route sera vite tracée, car il n'est pas question de ne pas être de la fête et les places disponibles sont désormais à la vente : De quoi s'agit-il ? Un Méga concert et une soirée d'exception, celui d'un artiste et d'un homme formidable : Michael Jones. Ce génie gallois de la musique blues, pop, rock ou celtique dont on ne présente plus les dizaines de tubes. L'éternel compagnon de Jean Jacques Goldman et Carole Frédéricks. Il sera là, pour un incroyable concert, accompagné par d'autres artistes de talent : Said du groupe IAM, Claudio Capeo accordéoniste italien révélé dans The Voice et Magali Ripoll, chanteuse, musicienne qui a récemment cartonné sur France 2. Faut-il s'attendre d'ailleurs à une autre surprise ? Sûrement...

Michael Jones - Crédit Photo : Patrick BrzezinskiOther Agency

Alors pourquoi ce concert ? Pour fêter les dix ans d'une association formidable : Lo Camin Del Sol n'est pas une association pour les enfants, c'est une association qui prend le soleil que donnent les enfants ! Cette phrase résume tout l'amour et la joie procurés par ce rendez-vous, comme la plus belle des espérances d'une journée incroyable qui se profile pour les 300 enfants de l'association. Atteints de graves cancers, ils se dépassent pour vivre, retrouver le sourire, reprendre des forces et le cours de leur vie ! Voilà pourquoi, il faudra aussi et surtout être là le 24 août à L'Hospitalet !

Kaino, Tekori, Dupont et des footeux présents !

La journée sera longue et heureuse pour ces 300 enfants accourus des Régions centre, Ile de France, Rhône-Alpes, PACA et Occitanie, car bien avant d'avoir la tête dans les étoiles, c'est sur les terrains de Gruissan que plusieurs grands champions les attendront de pied ferme ! D'anciens footballeurs professionnels autour de Victor Zwinka, comme les Monégasques Sébastien Squilacci ou Gael Givet, mais aussi et surtout les champions d'Europe et de France Toulousains : Jérôme Kaino, Joe Tekori et Charlie Faumuina ont été recrutés par le très actif Franck Tournaire et Antoine Dupont fera peut-être même son apparition pour échanger, driver et servir de coach sur les terrains, le rêve !

L'Occitanie et l'Aude derrière Codorniou et Gérard Bertrand

C'est une vraie chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour de cette formidable association qui s'appuie sur 500 bénévoles et qui en dix ans a permis plus de 8 000 enfants malades de bénéficier d'actions fortes, d'incroyables événements musicaux avec Goldman, Amir, ou encore Fiori. C'est toute l'Occitanie, le département de l'Aude, Narbonne et Gruissan qui se sont regroupés pour accueillir cet événement. Tous réunis derrière des hommes de cœur et de rugby que sont Gérard Bertrand, Didier Codorniou et bien d'autres pour rendre possible cette vraie belle fête et ce moment de magie.

49 euros pour un concert de rêve et une belle cause !

L'ensemble des artistes et des champions seront là, présents au service des enfants et de l'Association, à laquelle sera reversée l'intégralité de la recette. Près de mille personnes sont attendues, alors il ne faudra pas tarder à prendre ses places ! Le tarif pour le concert et les animations prévues au Château de l'Hospitalet est ouvert au prix unique de 49 euros (placement libre). La réservation est possible sur le site de l'Association (plus d'informations au 0762164880) et à l'Hospitalet à Narbonne. La ville de Gruissan a mis l'ensemble de ses installations municipales et le Palais des Congrès à disposition des enfants pour cette journée de solidarité unique. Le lycée Louise Michel (Narbonne), la Région, le Département, la DRAC Occitanie et l'ensemble des élus et la SNCF ont également œuvré sans relâche pour la réussite de ce grand et beau rendez-vous, duquel vous ressortirez à coup sûr avec des étoiles dans les yeux.

Philippe Oustric